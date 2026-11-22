Bộ phim The Remarried Empress với sự tham gia của Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young đang trở thành tâm điểm chú ý của khán giả quốc tế. Theo dữ liệu từ FlixPatrol được công bố ngày 21/11, tác phẩm đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng phim truyền hình toàn cầu của Disney+ tính đến ngày 20/11. Đáng chú ý, bộ phim còn đứng đầu bảng xếp hạng tại 45 quốc gia, chỉ sau 17 ngày ra mắt.

Thành tích này cho thấy sức hút của tác phẩm không chỉ giới hạn ở thị trường châu Á mà còn lan rộng đến châu Âu và Mỹ Latinh. Trong số những quốc gia ghi nhận vị trí dẫn đầu có Nhật Bản, Đài Loan, Pháp, Ba Lan, Tây Ban Nha, Hungary, Brazil và Mexico. Việc một bộ phim Hàn Quốc thuộc thể loại tình cảm giả tưởng đạt được độ phủ sóng rộng rãi tiếp tục cho thấy tiềm năng của nội dung xứ kim chi trên các nền tảng trực tuyến quốc tế.

Dàn diễn viên The Remarried Empress góp phần tạo nên sức hút cho bộ phim.

Trong phim, Shin Min Ah đảm nhận vai Navier, nữ hoàng của Đế quốc Đông Đại, người sở hữu trí tuệ, bản lĩnh và địa vị đáng ngưỡng mộ. Cuộc sống tưởng chừng viên mãn của cô bất ngờ đảo lộn khi hoàng đế Sovieshu do Ju Ji Hoon thủ vai tuyên bố muốn ly hôn để đến với Rashta, một nữ nô lệ bỏ trốn do Lee Se Young đảm nhận.

Đứng trước biến cố hôn nhân, Navier không chọn cách níu kéo mà đưa ra một yêu cầu khiến hoàng đế và triều đình bất ngờ: cô chấp nhận ly hôn với điều kiện được phép tái hôn cùng hoàng tử Heinrey của Vương quốc phía Tây, nhân vật do Lee Jong Suk thể hiện. Từ đây, câu chuyện mở ra những cuộc đấu trí, tranh giành quyền lực và những mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa các nhân vật.

Một trong những yếu tố giúp tác phẩm nhận được sự quan tâm là nguyên tác webtoon nổi tiếng, từng đạt khoảng 3 tỷ lượt xem tích lũy trên toàn cầu tính đến tháng 11/2026. Việc chuyển thể câu chuyện cung đình giả tưởng thành phim người đóng cũng tạo nên sự tò mò đối với khán giả, đặc biệt khi tác phẩm quy tụ bốn diễn viên có tên tuổi của màn ảnh Hàn Quốc.

Sức hút của bộ phim còn được thể hiện qua mức độ quan tâm dành cho dàn diễn viên. Dữ liệu Google Trends trong giai đoạn từ ngày 3 đến 11/11 cho thấy các từ khóa liên quan đến Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young nhận được lượng tìm kiếm đáng chú ý tại nhiều thị trường như Australia, Singapore, Việt Nam, Chile, Indonesia và Nga.

The Remarried Empress dẫn đầu bảng xếp hạng tại 45 quốc gia sau 17 ngày phát hành.

Đáng chú ý, thành tích của The Remarried Empress đến trong bối cảnh Disney+ đang đẩy mạnh nội dung Hàn Quốc trên thị trường quốc tế. Trước đó, nền tảng này từng công bố bộ phim trở thành tác phẩm nguyên bản nội địa có màn ra mắt được xem nhiều nhất từ trước đến nay trên Disney+ và Hulu toàn cầu, xét theo lượt xem trong ba ngày đầu phát hành.

Với tổng cộng 10 tập, bộ phim hiện đã phát hành 8 tập và dự kiến đưa hai tập cuối lên Disney+ vào ngày 25/11. Khi câu chuyện của Navier, Sovieshu, Heinrey và Rashta tiến đến hồi kết, thành tích dẫn đầu tại 45 quốc gia đang giúp tác phẩm trở thành một trong những dự án truyền hình Hàn Quốc được chú ý trong tháng 11.