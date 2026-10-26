Shin Min Ah tiết lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Woo Bin sau 10 tháng cưới

Theo MyDaily, ngày 24/10, chương trình giải trí You Quiz on the Block của đài tvN đăng tải đoạn video giới thiệu tập phát sóng có sự tham gia của nữ diễn viên Shin Min Ah. Đoạn video mang tiêu đề đề cập đến những câu nói mà vợ chồng Shin Min Ah và Kim Woo Bin thường dành cho nhau sau 10 tháng kết hôn.

Trong cuộc trò chuyện, MC Yoo Jae Suk đặt câu hỏi: "Ở nhà, có câu nói nào mà hai người thường xuyên nói với nhau một cách vô thức không?". Trước câu hỏi này, Shin Min Ah bất ngờ đưa ra câu trả lời hài hước: "Tôi thường nói... Có hàng giao đến rồi".

Shin Min Ah có chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống hôn nhân.

Nữ diễn viên giải thích thêm rằng cô còn thường xuyên nhắc chồng: "Hàng giao đến nhiều quá rồi, mau mở ra đi".

Chia sẻ của Shin Min Ah khiến trường quay bật cười bởi sự gần gũi, khác xa những hình dung về cuộc sống xa hoa của một cặp đôi nổi tiếng. Đồng cảm với nữ diễn viên, Yoo Jae Suk cho biết việc mua sắm trực tuyến đôi khi kéo theo không ít công việc như bóc nhãn địa chỉ, mở hộp và gấp thùng giấy.

Shin Min Ah cũng bật cười khi nói: "Người thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy hàng giao đến rất nhiều". Không dừng lại ở đó, Yoo Jae Suk tiếp tục tò mò về những câu nói mà Kim Woo Bin thường dành cho vợ trong cuộc sống hằng ngày.

Lúc này, Shin Min Ah có phần ngượng ngùng khi tiết lộ: "Kim Woo Bin thường khen tôi rất nhiều. Tôi xấu hổ quá nên không biết phải nói thế nào".

Khi được MC động viên chia sẻ cụ thể, nữ diễn viên cuối cùng cũng tiết lộ câu nói quen thuộc của ông xã: "Em đẹp quá".

Sau khi nói ra điều này, Shin Min Ah lập tức lấy tay che mặt vì ngại ngùng.

Chứng kiến phản ứng đáng yêu của nữ diễn viên, Yoo Jae Suk hướng về phía máy quay, giơ ngón tay cái và hào hứng nói: "Woo Bin, tuyệt lắm. Nghe thích thật đấy!".

Đáng chú ý, Shin Min Ah còn tiết lộ Kim Woo Bin không chỉ khen vợ trong những lúc cô xuất hiện xinh đẹp, chỉn chu.

Theo nữ diễn viên, ngay cả khi cô cảm thấy bản thân không ở trạng thái tốt nhất, ông xã vẫn luôn dành những lời động viên ngọt ngào.

"Ngay cả khi tôi cảm thấy mình không ổn, anh ấy vẫn nói tôi đẹp. Khi tôi thấy bản thân tăng cân quá nhiều hoặc trông không được tốt, anh ấy vẫn bảo rằng tôi là người đẹp nhất trong số những người anh ấy từng gặp", Shin Min Ah chia sẻ.

Lời tiết lộ khiến Yoo Jae Suk không giấu được sự thích thú. Nam MC bật cười và liên tục bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách Kim Woo Bin thể hiện tình cảm với vợ.

Những chia sẻ của Shin Min Ah phần nào hé lộ cuộc sống hôn nhân giản dị nhưng đầy sự quan tâm giữa hai ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc.

Được biết, Shin Min Ah và Kim Woo Bin kết hôn vào tháng 12/2025 sau 10 năm hẹn hò. Chuyện tình bền bỉ của cả hai từng nhận được nhiều sự quan tâm và lời chúc phúc từ công chúng.

Shin Min Ah và Kim Woo Bin kết hôn vào tháng 12/2025 sau 10 năm hẹn hò.

Sau khi về chung nhà, cặp đôi vẫn khá kín tiếng về đời tư. Vì vậy, những tiết lộ hiếm hoi của Shin Min Ah trên sóng truyền hình càng khiến người hâm mộ chú ý.

Bên cạnh cuộc sống hôn nhân viên mãn, Shin Min Ah cũng chuẩn bị trở lại màn ảnh với dự án mới. Theo kế hoạch, nữ diễn viên sẽ góp mặt trong loạt phim The Remarried Empress (Hoàng Hậu Tái Hôn), dự kiến phát hành trên Disney+ vào ngày 4/11.

Sau 10 tháng kết hôn, Shin Min Ah và Kim Woo Bin tiếp tục cho thấy sự gắn bó thông qua những hành động quan tâm nhỏ trong cuộc sống thường ngày. Đặc biệt, câu nói "Em đẹp quá" mà Kim Woo Bin thường dành cho vợ đã trở thành điểm nhấn ngọt ngào trong lần chia sẻ này của nữ diễn viên.