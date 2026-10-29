Shin Min Ah tiết lộ cuộc sống hôn nhân ngọt ngào với Kim Woo Bin sau 10 năm yêu nhau

Theo MyDaily, Shin Min Ah là khách mời trong tập 366 của chương trình You Quiz on the Block, phát sóng trên đài tvN vào ngày 28/10. Tại đây, nữ diễn viên có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống hôn nhân với Kim Woo Bin, đồng thời hé lộ nhiều câu chuyện hậu trường trong sự nghiệp.

Đáng chú ý, Shin Min Ah lần đầu trải lòng về cảm xúc khi sắp kỷ niệm một năm ngày cưới. Sau hành trình yêu nhau kéo dài 10 năm, nữ diễn viên và Kim Woo Bin hiện đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son.

Shin Min Ah là khách mời trong tập 366 của chương trình You Quiz on the Block.

Nhắc đến sự thay đổi sau khi kết hôn, Shin Min Ah bày tỏ: "Tôi có cảm giác như mình đã có một người chắc chắn sẽ luôn đứng về phía mình". Lời chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của nữ diễn viên nhanh chóng trở thành điểm nhấn trong nội dung được chương trình giới thiệu.

Trước khi chính thức trở thành vợ chồng, Shin Min Ah và Kim Woo Bin đã có một thập kỷ đồng hành. Cả hai không chỉ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc mà còn sát cánh trong những giai đoạn khó khăn của cuộc sống. Chính vì vậy, chuyện tình của hai diễn viên từ lâu đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ đông đảo khán giả.

Trong chương trình, Shin Min Ah chia sẻ thêm những câu chuyện đời thường sau khi kết hôn, giúp người hâm mộ hiểu hơn về cuộc sống phía sau ánh đèn sân khấu của cặp đôi. Không chỉ nói về hôn nhân, nữ diễn viên còn tiết lộ lý do cô và Kim Woo Bin duy trì các hoạt động thiện nguyện trong nhiều năm.

Theo thông tin được chương trình chia sẻ, tổng số tiền quyên góp của hai nghệ sĩ đã vượt 5 tỷ won. Những câu chuyện phía sau hành trình làm thiện nguyện của cả hai cũng được hé lộ. Bên cạnh cuộc sống riêng tư, Shin Min Ah còn nhắc đến những kỷ niệm đáng nhớ khi tham gia các sự kiện giải trí. Nữ diễn viên kể lại hậu trường lễ trao giải Blue Dragon Series Awards lần thứ 5, nơi cô đảm nhận vai trò trao giải Daesang.

Theo thông tin được chương trình chia sẻ, tổng số tiền quyên góp của hai nghệ sĩ đã vượt 5 tỷ won.

Theo đó, Shin Min Ah từng cảm thấy căng thẳng vì màn cổ vũ đầy phấn khích của Lee Kwang Soo khi nam diễn viên ngồi cạnh Kim Woo Bin. Chương trình cũng hé lộ những câu chuyện liên quan đến Yoo Jae Suk, người có mặt gần vị trí của các nghệ sĩ tại sự kiện.

Ngoài ra, Shin Min Ah còn chia sẻ về dự án mới The Remarried Empress (Hoàng Hậu Tái Hôn), bộ phim truyền hình do Disney+ sản xuất. Đây là lần thứ ba nữ diễn viên hợp tác cùng Joo Ji Hoon sau hai tác phẩm The Devil và The Naked Kitchen.

Shin Min Ah cũng tiết lộ cảm xúc khi tái hợp bạn diễn quen thuộc, đồng thời nói về những phản ứng thú vị xoay quanh hình tượng nhân vật trong dự án mới. Đặc biệt, nữ diễn viên còn có màn thể hiện khả năng hài hước ngay trên sóng truyền hình.

Từ lần đầu tham gia You Quiz on the Block cách đây 6 năm, Shin Min Ah từng nhiều lần khẳng định bản thân là người có khiếu gây cười. Trong lần trở lại này, cô tiếp tục mang đến những tình huống vui nhộn cùng loạt hình ảnh chưa từng công bố. Dù có nhiều nội dung đáng chú ý, những tâm sự về Kim Woo Bin vẫn được xem là điểm nhấn trong lần xuất hiện này của Shin Min Ah.

Sau 10 năm yêu nhau và cùng vượt qua nhiều thử thách, cặp đôi hiện đã bước sang một chặng đường mới trong mối quan hệ. Đối với Shin Min Ah, hạnh phúc sau khi kết hôn không chỉ đến từ những khoảnh khắc ngọt ngào mà còn nằm ở cảm giác an tâm khi biết luôn có một người đồng hành và ủng hộ mình.

Sau 10 năm yêu nhau và cùng vượt qua nhiều thử thách, cặp đôi hiện đã bước sang một chặng đường mới trong mối quan hệ.