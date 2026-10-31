Shin Min Ah tiết lộ bí quyết giữ dáng ở tuổi 42: Thay đổi chế độ ăn, từ bỏ một bộ môn làm đẹp quen thuộc

Ở tuổi 42, Shin Min Ah vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung cùng vóc dáng thanh mảnh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nữ diễn viên cũng đang phải điều chỉnh thói quen sinh hoạt để chăm sóc cơ thể khi nhận thấy những thay đổi về thể trạng.

Theo MyDaily, ngày 30/10, Shin Min Ah xuất hiện trong một video trên kênh YouTube của nữ diễn viên hài Lee Eun Ji. Tại đây, cô tiết lộ những bí quyết giữ dáng cũng như quan điểm về việc chăm sóc sắc vóc.

Shin Min Ah mới đây đã tiết lộ những bí quyết giữ dáng cũng như quan điểm về việc chăm sóc sắc vóc.

Shin Min Ah thừa nhận trước đây bản thân không cần áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt hay tập luyện thường xuyên mà vẫn duy trì được vóc dáng. Tuy nhiên, theo thời gian, nữ diễn viên bắt đầu cảm nhận những thay đổi của cơ thể.

"Tôi từng không cần tập thể dục hay ăn kiêng mà vẫn giữ được vóc dáng. Nhưng gần đây, tôi cảm thấy tình trạng cơ thể không còn tốt như trước. Những chiếc quần từng mặc giờ không còn vừa nữa, nên tôi nhận ra đã đến lúc phải chăm sóc bản thân", cô chia sẻ.

Để cải thiện tình trạng này, Shin Min Ah bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn uống hằng ngày. Nếu trước đây cô thường dùng cơm và canh nóng vào buổi sáng, hiện tại nữ diễn viên cố gắng ăn một ít trái cây hoặc rau xanh trước khi bổ sung tinh bột.

Dù vậy, việc thay đổi thói quen ăn uống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Shin Min Ah hài hước kể rằng chỉ sau khoảng hai tuần thực hiện, cô đã liên tục nằm mơ thấy những món ăn yêu thích.

"Tôi duy trì được khoảng hai tuần thì bắt đầu nằm mơ thấy mình ăn pizza. Lúc đó, tôi nghĩ: 'Đúng là mình đang cố gắng thật'. Sang ngày hôm sau, tôi lại mơ thấy mình ăn tokbokki", nữ diễn viên tiết lộ.

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, Shin Min Ah còn chia sẻ về những bộ môn từng thử sức trong quá trình chăm sóc vóc dáng. Cô cho biết bản thân từng tập Pilates và ballet, nhưng không phải bộ môn nào cũng phù hợp như tưởng tượng.

Shin Min Ah cũng chia sẻ về những bộ môn từng thử sức trong quá trình chăm sóc vóc dáng.

Đặc biệt, ballet từng là lựa chọn khiến nữ diễn viên đặt nhiều kỳ vọng. Với ngoại hình thanh thoát, Shin Min Ah cho rằng mình sẽ phù hợp với những động tác uyển chuyển của bộ môn này. Tuy nhiên, khi trực tiếp luyện tập, cô lại không hài lòng với hình ảnh của bản thân trong gương.

"Tôi từng học Pilates và cả ballet. Mọi người nghĩ tôi hợp với ballet đúng không? Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng khi thực hiện động tác nhảy và nhìn mình trong gương, tôi thật sự không thể chịu nổi", Shin Min Ah kể.

Nữ diễn viên giải thích rằng những cú nhảy của cô chậm và nặng nề hơn nhiều so với hình dung ban đầu. Chính trải nghiệm này khiến cô quyết định ngừng học ballet.

Trái ngược với ballet, Shin Min Ah lại phát hiện bản thân có năng khiếu với kickboxing. Khi tham gia bộ phim truyền hình Punch (2003), cô từng được huấn luyện viên đánh giá có tố chất và khuyến khích tham gia thi đấu. Tuy nhiên, công ty quản lý khi ấy không đồng ý. Dù có khả năng vận động tốt, Shin Min Ah hiện không còn ưu tiên những bài tập cường độ cao vì nhận thấy cơ thể dễ phát triển cơ bắp.

Thay vào đó, nữ diễn viên lựa chọn phương pháp chăm sóc vóc dáng nhẹ nhàng hơn, tập trung vào điều chỉnh chế độ ăn, đi bộ và thực hiện các bài tập giãn cơ.

Có thể thấy, bí quyết giữ dáng hiện tại của Shin Min Ah không nằm ở việc theo đuổi những bộ môn đang được ưa chuộng, mà là tìm kiếm thói quen phù hợp với thể trạng và nhu cầu của bản thân.

Trái ngược với ballet, Shin Min Ah lại phát hiện bản thân có năng khiếu với kickboxing.

Những chia sẻ của nữ diễn viên cũng cho thấy việc duy trì vóc dáng là một quá trình cần điều chỉnh theo thời gian. Ngay cả khi từng sở hữu lợi thế về ngoại hình, Shin Min Ah vẫn phải chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt để chăm sóc cơ thể khi bước sang tuổi 42.