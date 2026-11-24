Theo công bố mới nhất từ Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc, Shin Min Ah chính thức vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng giá trị thương hiệu diễn viên điện ảnh tháng 11. Kết quả này được tổng hợp dựa trên dữ liệu phân tích về mức độ tham gia của người tiêu dùng, độ phủ truyền thông, chỉ số tương tác và nhận diện cộng đồng của 100 ngôi sao màn ảnh rộng trong khoảng thời gian từ ngày 19/10 đến 19/11. Với tổng điểm 3.218.861, tăng 25% so với tháng trước, nữ diễn viên vượt qua nhiều tên tuổi lớn để giữ vị trí cao nhất của đường đua tháng này.

Shin Min Ah trong tạo hình nhân vật Hoàng hậu ở bộ phim The Remarried Empress. Ảnh: Disney+

Trong hệ thống phân tích từ khóa liên quan đến Shin Min Ah, các cụm từ xuất hiện với tần suất cao gồm The Remarried Empress, Kim Woo Bin và Ju Ji Hoon. Bên cạnh đó, những từ khóa đi kèm có mức độ liên kết nổi bật xoay quanh cụm từ giữ nguyên phong độ, quyên góp và thanh lịch, đồng thời tỷ lệ phản hồi tích cực của công chúng dành cho nữ diễn viên đạt mức 93,65%.

Go Youn Jung gây chú ý về diễn xuất trong phân cảnh phim gần đây. Ảnh: NSX

Bám đuổi sát nút phía sau Shin Min Ah là Go Youn Jung ở vị trí thứ hai với 3.141.269 điểm và Koo Kyo Hwan đứng thứ ba với 3.057.993 điểm. Hai vị trí còn lại trong nhóm năm gương mặt dẫn đầu lần lượt gọi tên Ji Chang Wook với 2.630.496 điểm và Lee Seo Jin với 2.538.715 điểm.

Koo Kyo Hwan giữ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng danh tiếng diễn viên điện ảnh tháng 11. Ảnh: NSX

Danh sách 30 diễn viên điện ảnh có chỉ số danh tiếng cao nhất tháng 11 tiếp tục ghi nhận sự góp mặt của loạt gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim Hàn như Yoon Kyung Ho, Yim Si Wan, Son Suk Ku, Jeon Do Yeon, Chae Soo Bin, Ha Jung Woo, Jang Dong Yoon, Gong Yoo, Lee Jong Suk, Lee Dong Wook, Mun Ka Young, Kim Min Ha, Zo In Sung, Cho Yi Hyun, Kim Young Kwang, Park Ji Hoon, Lee Jun Hyuk, Jin Sun Kyu, Park Bo Young, Kim Ji Young, Kim Hye Soo, Kim Woo Bin, Kim Hye Yoon, Gang Dong Won và Song Joong Ki.