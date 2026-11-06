Shin Min Ah, Lee Jin Uk và Yoo Teo đóng phim tình cảm mới

Màn ảnh Hàn Quốc sắp đón thêm một bộ phim tình cảm với sự tham gia của ba diễn viên Shin Min Ah, Lee Jin Uk và Yoo Teo. Tác phẩm có tên Wed Thurs Fri (tên tạm dịch: Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu), gồm 12 tập, kể về câu chuyện của một người phụ nữ bất ngờ tìm lại mối tình đầu sau 12 năm xa cách. Cuộc hội ngộ tưởng chừng đơn giản ấy lại mở ra những diễn biến phức tạp, khi cả hai đều đã trải qua những thay đổi lớn trong cuộc sống.

Điểm đặc biệt của bộ phim nằm ở bối cảnh một nhà hàng mang tên Wed Thurs Fri, chỉ mở cửa vào ba ngày thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu trong tuần. Đây cũng là nơi những câu chuyện tình cảm, sự tha thứ và hành trình trưởng thành của các nhân vật dần được hé lộ. Thay vì chỉ tập trung vào những rung động lãng mạn, tác phẩm còn khai thác những lựa chọn trong quá khứ và cách mỗi người đối diện với tình cảm chưa thể khép lại.

Shin Min Ah, Lee Jin Uk và Yoo Teo trong phim mới của MBC.

Shin Min Ah vào vai Cha Eun Soo, người phụ nữ tìm lại mối tình đầu sau 12 năm xa cách dù đã kết hôn với người đàn ông khác. Dù có cuộc sống riêng, cô vẫn khao khát được sống theo mong muốn thực sự của mình.

Lee Jin Uk đảm nhận vai Kim Dong Woo, đầu bếp nhà hàng Wed Thurs Fri. Từng không thể níu giữ mối tình đầu, anh sống khép kín và dành phần lớn thời gian cho bản thân. Cuộc sống bình lặng của Dong Woo đảo lộn khi Eun Soo bất ngờ xuất hiện.

Trong khi đó, Yoo Teo vào vai Lee Won Pil, chồng của Eun Soo và là giám đốc điều hành tại Hangu Construction. Dù thành đạt và giàu có, anh không biết cách yêu thương, thậm chí có những ham muốn méo mó trong cách bảo vệ người khác.

Wed Thurs Fri do Jung Dong Yoon đạo diễn, Joo Hyun chấp bút kịch bản và Kang Eun Kyung tham gia với vai trò sáng tạo nội dung. Ê-kíp từng đứng sau nhiều tác phẩm như Gyeongseong Creature, Stove League, Thế Giới Hôn Nhân và Người Thầy Y Đức. Bộ phim khai thác tình yêu, hôn nhân và cơ hội thứ hai trong tình cảm, dự kiến lên sóng trên MBC vào nửa đầu năm 2027.