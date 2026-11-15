Shin Min Ah: 'Jo Jung Suk là nam diễn viên tuyệt nhất tôi từng hợp tác'

Shin Min Ah là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, được yêu mến qua nhiều bộ phim như Bạn gái tôi là hồ ly, Hometown Cha-Cha-Cha và Our Blues. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung, nữ diễn viên còn nhận được nhiều thiện cảm nhờ tính cách thân thiện, gần gũi.

Mới đây, Shin Min Ah thu hút sự chú ý khi dành những lời khen đặc biệt cho nam diễn viên Jo Jung Suk trong chương trình trên YouTube mang tên Channel Jo Jung Suk. Đáng chú ý, nữ diễn viên thẳng thắn tiết lộ tài tử họ Jo là người bạn diễn nam tuyệt vời nhất mà cô từng có cơ hội hợp tác.

Shin Min Ah chia sẻ về Jo Jung Suk sau khi cả hai làm việc chung.

Jo Jung Suk và Shin Min Ah có dịp hội ngộ sau 12 năm. Cùng tham gia cuộc trò chuyện còn có nữ diễn viên Lee Bong Ryun. Tại đây, cả ba đã chia sẻ nhiều kỷ niệm về lần đầu gặp gỡ cũng như khoảng thời gian làm việc chung trong bộ phim My Love, My Bride.

Trước khi nhắc đến những kỷ niệm cũ, Jo Jung Suk khiến mọi người thích thú khi kể về ấn tượng nhan sắc của Shin Min Ah. Nam diễn viên cho biết anh từng nhận xét nữ đồng nghiệp giống như một nữ thần, đồng thời khẳng định vẻ đẹp ngoài đời của cô còn ấn tượng hơn nhiều so với những gì khán giả nhìn thấy trên màn ảnh.

Jo Jung Suk tiết lộ mỗi khi nhân viên nhắc đến Shin Min Ah, mọi người xung quanh đều tỏ ra hào hứng. Ngay cả ở đoàn làm phim hiện tại, nhan sắc của nữ diễn viên vẫn trở thành chủ đề khiến các nhân viên bàn tán. Anh cũng nhớ lại cảm giác hồi hộp khi biết mình sắp có cơ hội đóng chung với Shin Min Ah.

Lee Bong Ryun đồng tình với nhận xét này và kể rằng ngay cả chồng cô cũng từng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của Shin Min Ah khi nhìn thấy nữ diễn viên ngoài đời. Theo lời kể, trong một lần đưa vợ đến phim trường, anh đã thốt lên rằng Shin Min Ah thực sự khác biệt so với người bình thường.

Khi được hỏi về ấn tượng đầu tiên dành cho đối phương, Jo Jung Suk cho biết anh vốn rất yêu thích Shin Min Ah nên đã có tâm trạng vừa vui mừng vừa hồi hộp khi gặp cô. Tuy nhiên, điều khiến nam diễn viên bất ngờ là tính cách vô cùng thoải mái của đồng nghiệp. Anh từng lo Shin Min Ah sẽ ít nói hoặc giữ khoảng cách, nhưng thực tế cô lại chủ động gọi anh bằng cách xưng hô thân mật và trò chuyện rất tự nhiên.

Về phía Shin Min Ah, nữ diễn viên không ngần ngại dành lời khen đặc biệt cho đàn anh. Cô chia sẻ: "Không chỉ là ấn tượng ban đầu, từ trước khi gặp anh ấy cho đến tận bây giờ, số diễn viên mà tôi cảm thấy vui khi được hợp tác thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi đã nhiều lần nói ở nhiều nơi rằng anh ấy là người tuyệt vời nhất. Cho đến hiện tại, anh ấy vẫn là người đứng đầu trong danh sách đó. Trong số những nam diễn viên từng đóng chung, anh ấy là người tuyệt vời nhất".

Shin Min Ah nhận xét Jo Jung Suk là nam diễn viên tuyệt vời nhất mà cô từng đóng chung.

Chia sẻ chân thành của Shin Min Ah dành cho Jo Jung Suk khiến cuộc trò chuyện thêm phần ấm áp. Sau 12 năm kể từ lần hợp tác trong My Love, My Bride, cả hai vẫn dành cho nhau sự trân trọng và những lời nhận xét tích cực. Màn tái ngộ của hai diễn viên cũng nhận được sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt là những người từng yêu thích bộ phim mà họ cùng tham gia.