Shin Min Ah gây sốt với nhan sắc như bước ra từ truyện tranh

Theo MyDaily, ngày 6/11, Shin Min Ah bất ngờ đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân, hé lộ tạo hình trong dự án phim truyền hình Hoàng Hậu Tái Hôn (The Remarried Empress) do Disney+ sản xuất. Đi kèm những hình ảnh, bà xã Kim Woo Bin viết ngắn gọn: "Hẹn gặp mọi người trên Disney+".

Ngay sau khi được chia sẻ, loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi diện mạo lộng lẫy của Shin Min Ah khi hóa thân thành hoàng hậu Navier.

Shin Min Ah bất ngờ đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân.

Trong một số khoảnh khắc, nữ diễn viên diện chiếc váy đen trễ vai, khoe bờ vai thanh mảnh cùng phong thái quý phái. Thiết kế sang trọng kết hợp với kiểu tóc được chăm chút tỉ mỉ càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh lịch của cô.

Ở những hình ảnh khác, Shin Min Ah xuất hiện với vương miện lấp lánh cùng những bộ váy cầu kỳ, mang đậm phong cách hoàng gia phương Tây.

Shin Min Ah xuất hiện với vương miện lấp lánh cùng những bộ váy cầu kỳ, mang đậm phong cách hoàng gia phương Tây.

Nhan sắc rạng rỡ, đường nét gương mặt hài hòa cùng thần thái kiêu sa giúp nữ diễn viên tái hiện hình ảnh một vị hoàng hậu quyền lực nhưng vẫn đầy cuốn hút. Không chỉ gây ấn tượng bởi trang phục, Shin Min Ah còn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên phim trường. Trong lúc ghi hình, cô nhẹ nhàng mỉm cười trước ống kính, tạo cảm giác gần gũi và thoải mái.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho tạo hình mới của nữ diễn viên. Một số bình luận nổi bật như: "Hoàng hậu Navier xinh đẹp quá", "Shin Min Ah thực sự rất hợp với vai Navier", "Giờ đây Disney đã có vị hoàng hậu xinh đẹp nhất thế giới" hay "Cô ấy mặc bộ váy nào cũng đẹp".

Đáng chú ý, đây là một trong những vai diễn được mong đợi của Shin Min Ah khi cô thử sức với dòng phim giả tưởng lãng mạn lấy bối cảnh hoàng gia, khác biệt so với nhiều tác phẩm hiện đại từng tham gia.

Hoàng Hậu Tái Hôn kể về Navier, hoàng hậu của Đế quốc phương Đông. Cuộc đời cô bước sang ngã rẽ mới khi Hoàng đế Sovieshu bất ngờ đề nghị ly hôn. Thay vì chấp nhận số phận, Navier đưa ra yêu cầu tái hôn với Heinrey, hoàng tử của Vương quốc phương Tây, mở ra câu chuyện tình yêu và những biến động chốn hoàng cung.

Đây là một trong những vai diễn được mong đợi của Shin Min Ah.

Với bối cảnh giả tưởng mang phong cách phương Tây cùng phần phục trang được đầu tư công phu, bộ phim đã nhận được sự quan tâm từ khán giả ngay trước khi chính thức ra mắt.

Đặc biệt, loạt ảnh hậu trường mới nhất của Shin Min Ah càng khiến người hâm mộ kỳ vọng vào màn hóa thân của cô trong vai hoàng hậu Navier, một nhân vật nổi tiếng với vẻ đẹp, sự thông minh và khí chất mạnh mẽ.