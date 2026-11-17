Theo MyDaily, mới đây, Shin Min Ah đăng tải loạt ảnh mới trên trang mạng xã hội cá nhân, kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhằm quảng bá cho bộ phim The Remarried Empress (Hoàng Hậu Tái Hôn).

Những hình ảnh được nữ diễn viên chia sẻ ghi lại khoảnh khắc hậu trường trong quá trình tham gia các hoạt động quảng bá phim, bao gồm chương trình truyền hình You Quiz on the Block của tvN và kênh YouTube Channel Jo Jung Suk.

Shin Min Ah chia sẻ lại khoảnh khắc hậu trường trong quá trình tham gia các hoạt động quảng bá phim.

Đáng chú ý, Shin Min Ah gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung cùng nụ cười má lúm đồng tiền đặc trưng. Nữ diễn viên lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên những đường nét thanh tú trên gương mặt.

Trong một số bức ảnh, Shin Min Ah còn thử sức với góc chụp từ trên cao xuống, vốn đang được giới trẻ Hàn Quốc yêu thích. Dù không lựa chọn góc máy cầu kỳ, bà xã Kim Woo Bin vẫn ghi điểm nhờ biểu cảm tự nhiên và thần thái tươi tắn.

Loạt ảnh một lần nữa cho thấy sức hút nhan sắc của Shin Min Ah sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc.

Bên cạnh diện mạo trẻ trung, sự nghiệp của Shin Min Ah cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm khi cô trở lại màn ảnh với dự án The Remarried Empress. Bộ phim được phát hành trên Disney+ từ ngày 3/11, chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên. Trong tác phẩm, Shin Min Ah đảm nhận vai Navier - hoàng hậu của Đế quốc phương Đông.

Bên cạnh diện mạo trẻ trung, sự nghiệp của Shin Min Ah cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Câu chuyện bắt đầu khi Navier bị Hoàng đế Sovieshu, do Ju Ji Hoon thủ vai, thông báo ly hôn. Sau biến cố hôn nhân, cô quyết định tái hôn với Heinrey - hoàng tử của Vương quốc phương Tây do Lee Jong Suk đảm nhận. Sự kết hợp giữa Shin Min Ah, Ju Ji Hoon và Lee Jong Suk trở thành một trong những yếu tố giúp dự án thu hút sự chú ý.

Theo thông tin được truyền thông Hàn Quốc đăng tải, chỉ sau 3 ngày phát hành, The Remarried Empress đã ghi nhận thành tích xem nổi bật tại hơn 50 thị trường, trong đó có Mỹ, Anh và Pháp. Tác phẩm cũng vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng toàn cầu dành cho nội dung gốc địa phương của Disney+.

Ngoài sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân của Shin Min Ah cũng là chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Tháng 12/2025, nữ diễn viên chính thức kết hôn với Kim Woo Bin sau khoảng 10 năm công khai hẹn hò. Chuyện tình bền bỉ của cặp đôi từng nhận được nhiều lời chúc phúc từ công chúng.

Ngoài sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân của Shin Min Ah cũng là chủ đề được người hâm mộ quan tâm.

Sau gần 1 năm kết hôn, Shin Min Ah vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và thường xuyên cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội. Nhan sắc rạng rỡ cùng những dấu ấn mới trong sự nghiệp khiến nữ diễn viên tiếp tục nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.