"#SheRides 2026 - Nàng lái cuộc chơi, PETRONAS Sprinta bảo vệ hành trình"

Chương trình thay nhớt miễn phí .

Lan tỏa tinh thần phụ nữ làm chủ tay lái

Tại TPHCM, chiều ngày 14/9, PETRONAS Sprinta chính thức khởi động chiến dịch #SheRides 2026 với thông điệp "Nàng lái cuộc chơi - PETRONAS Sprinta bảo vệ hành trình". Chương trình kéo dài từ 14/9 đến giữa tháng 11/2026, hướng đến mục tiêu kết nối, truyền cảm hứng cho cộng đồng phụ nữ yêu xe, đồng thời lan tỏa tinh thần làm chủ tay lái, văn hóa tham gia giao thông an toàn và những giá trị tích cực dành cho cộng đồng.

Đại diện Dầu nhớt PETRONAS cho biết: "PETRONAS Lubricants là thương hiệu dầu nhớt thuộc PETRONAS – tập đoàn dầu khí quốc gia hàng đầu của Malaysia. Với nền tảng công nghệ cùng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm trong môi trường đua xe thể thao đỉnh cao như F1, PETRONAS Lubricants phát triển các giải pháp chất lỏng tiên tiến nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe về hiệu suất và độ bền. Đối với dòng sản phẩm dành cho xe máy, PETRONAS Sprinta với công nghệ UltraFlex™ độc quyền được phát triển tại Italy nhằm hỗ trợ động cơ thích ứng linh hoạt với nhiều điều kiện vận hành, đồng thời duy trì hiệu suất và khả năng bảo vệ ổn định".

Chiến dịch #SheRides năm nay được thực hiện với mong muốn gắn kết, đồng hành cùng cộng đồng nữ rider, nữ tài xế công nghệ và phụ nữ thường xuyên tham gia giao thông, giúp chị em nâng cao kiến thức chăm sóc, bảo dưỡng xe, đặc biệt là hiểu rõ vai trò của dầu nhớt trong việc bảo vệ động cơ và bảo đảm an toàn khi vận hành. Bên cạnh đó, #SheRides 2026 sẽ tiếp tục lan tỏa các hoạt động an sinh xã hội thiết thực hướng đến phụ nữ".

Các nữ rides tham gia chương trình tại chặng TPHCM

Đồng hành cùng chương trình, nữ rider Chrissy Nguyen (Chi Sói Rider) cho rằng: Những chuyến đi bằng mô tô không chỉ mang lại cho chị cảm giác chinh phục cung đường mà còn mở ra cơ hội khám phá vẻ đẹp của đất nước và kết nối với những con người ở nhiều vùng miền khác nhau.

Chị khẳng định: "Sự xuất hiện của #SheRides 2026 là một điểm chạm ý nghĩa đối với cộng đồng nữ rider, tạo thêm cơ hội để phụ nữ giao lưu, chia sẻ đam mê và lan tỏa những giá trị tích cực. Hy vọng nhiều chị em sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình trong các chặng tiếp theo, để cùng tạo nên hành trình ý nghĩa dành cho phụ nữ yêu xe chúng ta".

"#SheRides 2026 - Nàng lái cuộc chơi, PETRONAS Sprinta bảo vệ hành trình"

Theo Ban tổ chức, chiến dịch #SheRides 2026 được chia thành 3 chặng:

Tại miền Nam, đoàn xuất phát tại TPHCM, đi qua Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh miền Tây, tổ chức các hoạt động giao lưu với cộng đồng nữ rider, phụ nữ lái xe công nghệ.

Tiếp đó, đoàn sẽ đến Đà Nẵng, Huế và các địa phương lân cận ở chặng miền Trung với chuỗi hoạt động trải nghiệm sản phẩm và kết nối cộng đồng.

Tại miền Bắc, hành trình nối liền Hà Nội - Quảng Ninh - Bắc Ninh, kết hợp nhiều hoạt động hướng đến Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tại mỗi điểm dừng chân, đội ngũ kỹ thuật của PETRONAS Sprinta sẽ hỗ trợ kiểm tra, chăm sóc phương tiện, giúp các nữ rider yên tâm trải nghiệm và đồng hành xuyên suốt hành trình.

Các nữ rider gặp gỡ và chia sẻ trong chương trình giao lưu hôm khởi động chiến dịch #SheRides 2026.

Hình ảnh nhận diện xuyên suốt chiến dịch là chiếc xe van được thiết kế theo bộ nhận diện đặc trưng của #SheRides, tạo điểm nhấn nổi bật trong suốt hành trình, đồng hành cùng Hội Miss Motor trên hành trình xuyên Việt. Chiến dịch không chỉ là chuyến đi khám phá những cung đường đẹp của Việt Nam, SheRides Ride Across Viet Nam còn được kỳ vọng trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng phụ nữ yêu xe trên cả nước.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động giao lưu, kết nối cộng đồng, SheRides Ride Across Việt Nam năm nay còn mang đến nhiều hoạt động mang ý nghĩa cộng đồng. Trong suốt hành trình, chương trình sẽ tổ chức các ngày hội bán hàng lưu động hỗ trợ nhà phân phối mở rộng điểm bán và kết nối trực tiếp với thợ máy, garage, chương trình còn tổ chức thay nhớt miễn phí dành cho nữ giới, các hoạt động tri ân phụ nữ nhân dịp 20/10, chia sẻ kiến thức lái xe an toàn, trao học bổng cho học sinh hiếu học khó khăn tại chặng miền Bắc.