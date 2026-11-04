SheRides 2026 - Hành trình xuyên Việt lan tỏa văn hóa lái xe an toàn

SheRides Ride Across Viet Nam - Tôn vinh phái đẹp và văn hóa lái xe an toàn.

Từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 10/2026, hành trình "SheRides Ride Across Viet Nam - Tôn vinh phái đẹp và văn hóa lái xe an toàn" với thông điệp "Nàng lái cuộc chơi - PETRONAS Sprinta bảo vệ hành trình" đã đi qua nhiều vùng miền. Chương trình không chỉ kết nối những phụ nữ có chung niềm đam mê xe mà còn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ hiện đại, bản lĩnh, tự tin cầm lái, chủ động chăm sóc phương tiện và sẵn sàng chinh phục những cung đường mới.

Các nữ rider tham gia hành trình SheRides 2026 - lan tỏa hình ảnh người phụ nữ hiện đại, chủ động làm chủ hành trình.

Chương trình do PETRONAS Sprinta tổ chức, khởi động tại TPHCM ngày 14/9 vừa qua, với trạm xuất phát tại Tiệm xe Thành Đạt (phường Bình Trưng, TPHCM). Đồng hành xuyên suốt hành trình là các nữ rider thuộc Hội Miss Motor cùng dàn mô tô phân khối lớn.

Mở đầu hành trình là chặng miền Nam, đoàn đi qua các địa điểm nổi tiếng tại TPHCM, đi qua các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh miền Tây và gặp gỡ cộng đồng nữ rider, nữ tài xế và phụ nữ thường xuyên sử dụng xe máy. Tiếp đó, hành trình đến miền Trung với các điểm dừng tại Phú Yên, Đà Nẵng, Hội An, Huế, trước khi nối dài ra miền Bắc qua Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Tại các trạm dừng chân, khách hàng được giao lưu với các nữ rider, trải nghiệm chăm sóc phương tiện, thay nhớt tặng quà và tìm hiểu sản phẩm PETRONAS Sprinta. Hình ảnh những phụ nữ tự tin bên chiếc mô tô phân khối lớn cùng câu chuyện về đam mê, sự kiên trì và bản lĩnh chinh phục những cung đường đã tạo sức lan tỏa cho chương trình.

Bên cạnh truyền cảm hứng, SheRides còn trang bị kiến thức chăm sóc xe cho phụ nữ. Người tham gia được tư vấn kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, tìm hiểu vai trò của dầu nhớt đối với động cơ, qua đó biết cách nhận diện dấu hiệu bất thường và chủ động chuẩn bị cho mỗi hành trình an toàn.

Tại các trạm dừng chân trong suốt hành trình xuyên Việt, khách hàng được trải nghiệm chăm sóc phương tiện, thay nhớt miễn phí, nhận quà…

Bên cạnh đó, dấu ấn của SheRides 2026 còn được thể hiện qua các hoạt động hướng đến phụ nữ và cộng đồng được tổ chức tại phường Yên Tử, Tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, bên cạnh hoạt động thay nhớt miễn phí, giao lưu cùng các nữ rider và trải nghiệm sản phẩm, ban tổ chức chương trình đã phối hợp cùng Hội LHPN phường Yên Tử tổ chức các hoạt động an sinh, tặng quà đến hội viên phụ nữ, gia đình khó khăn cũng như chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ… tạo không khí gần gũi, đưa hành trình đến gần hơn với người dân.

Bà Nguyễn Phương Uyên - đại diện nhãn hàng dầu nhớt PETRONAS tại Việt Nam - cho biết: "Thông qua chương trình SheRides 2026, chúng tôi mong muốn tôn vinh, truyền cảm hứng đến những phụ nữ thường xuyên sử dụng xe máy trong cuộc sống hằng ngày. Khi hiểu rõ hơn về chiếc xe của mình, nhận biết những dấu hiệu bất thường của xe và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết khi tham gia giao thông, chị em sẽ tự tin hơn trong mỗi chuyến đi, dù là hành trình đi làm, đưa đón con hay những chuyến khám phá đường dài…".

“SheRides Ride Across Viet Nam - Tôn vinh phái đẹp và văn hóa lái xe an toàn” đã có hành trình xuyên Việt, mang lại nhiều giá trị cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ.

Khép lại hành trình xuyên Việt "SheRides Ride Across Viet Nam - Tôn vinh phái đẹp và văn hóa lái xe an toàn", điều còn đọng lại không chỉ là những cung đường đã qua hay những khoảnh khắc đáng nhớ, mà còn là sự kết nối giữa những người phụ nữ cùng chung niềm đam mê. Từ những vòng bánh xe lăn dọc qua mọi miền đất nước, hình ảnh người phụ nữ tự tin, bản lĩnh được lan tỏa, ý thức chăm sóc phương tiện và trách nhiệm với cộng đồng cũng được bồi đắp qua từng cuộc gặp gỡ, từng chuyến đi.