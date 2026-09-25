Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa:Khẳng định cam kết phát triển du lịch xanh với mô hình khách sạn không thuốc lá

Từ chỗ phải tìm đến cơ quan cấp trên, người dân nay có thể xin giấy phép xây dựng ngay tại xã, phường ở Nghệ An. Nhưng phân cấp không chỉ là cấp phép nhanh, mà còn đòi hỏi chính quyền cơ sở đủ năng lực quản lý công trình sau cấp phép.