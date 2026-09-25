Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa:Khẳng định cam kết phát triển du lịch xanh với mô hình khách sạn không thuốc lá
Từ ngày 23 đến 26.9, Ban Tổ chức Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” đã tổ chức đợt giám sát tại thành phố Đà Nẵng với 11 khách sạn được xếp hạng trong năm 2025. Ghi nhận tại Khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa cho thấy đơn vị đã triển khai nghiêm túc, bài bản, áp dụng mức phí khắc phục rõ ràng và duy trì chất lượng dịch vụ du lịch văn minh, an toàn.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/khang-dinh-cam-ket-phat-trien-du-lich-xanh-voi-mo-hinh-khach-san-khong-thuoc-la-268546.html