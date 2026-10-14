Shell bán mảng phân phối khí đốt tại Nigeria, tập trung dầu khí nước sâu

Biểu tượng Tập đoàn năng lượng Shell tại một trạm xăng ở London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Tập đoàn năng lượng Shell của Anh ngày 13/10 thông báo đã ký thỏa thuận bán toàn bộ cổ phần tại Shell Nigeria Gas Group, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phân phối khí đốt tại Nigeria, cho công ty năng lượng Vaaris Energy của nước này.

Thương vụ này nằm trong nỗ lực của Tổng Giám đốc điều hành Shell Wael Sawan nhằm tinh giản danh mục đầu tư, đồng thời tập trung vào các lĩnh vực dầu khí có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Giá trị của thương vụ chưa được hai bên công bố.

Bà Elohor Aiboni, quan chức phụ trách hoạt động của Shell tại Nigeria, cho biết tập đoàn sẽ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực khai thác dầu khí nước sâu có tính chiến lược tại quốc gia Tây Phi này.

Shell Nigeria Gas Group hoạt động trong lĩnh vực phân phối khí đốt cho thị trường nội địa Nigeria. Trong khi đó, Vaaris Energy là doanh nghiệp năng lượng tư nhân của Nigeria, có lợi ích kinh doanh trong nhiều khâu của chuỗi giá trị dầu khí.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Shell tiếp tục điều chỉnh danh mục tài sản và ưu tiên các dự án dầu khí có hiệu quả kinh tế cao. Tuần trước, tập đoàn đã nâng dự báo sản lượng khí đốt trong quý III/2026 lên mức 740.000-780.000 thùng dầu quy đổi/ngày, so với mức dự báo trước đó là 570.000-630.000 thùng/ngày.

Việc chuyển nhượng hoạt động phân phối khí đốt tại Nigeria cho một doanh nghiệp trong nước đánh dấu bước điều chỉnh tiếp theo trong chiến lược kinh doanh của Shell tại thị trường này.