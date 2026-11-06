Shein rót 500 triệu euro mở rộng trung tâm logistics tại Ba Lan

Nhà bán lẻ trực tuyến Trung Quốc Shein dự kiến đầu tư 500 triệu euro (khoảng 560 triệu USD) mở rộng trung tâm logistics tại Ba Lan nhằm củng cố năng lực phân phối, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và duy trì sức cạnh tranh tại thị trường châu Âu, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) gia tăng chi phí đối với hàng hóa nhập khẩu qua các đơn hàng bưu kiện.

Theo thông báo ngày 4/11 của công ty, khoản đầu tư sẽ được triển khai tại trung tâm logistics ở Magnice, gần thành phố Wrocław, Tây Nam Ba Lan. Dự án hướng tới nâng cao năng lực xử lý đơn hàng, rút ngắn thời gian giao hàng và tăng tính linh hoạt trong hoạt động phân phối trên toàn châu Âu.

Ông Leonard Lin, Giám đốc phụ trách đối ngoại toàn cầu của Shein, cho biết khoản đầu tư nhằm xây dựng hệ thống vận hành tại châu Âu hiệu quả, linh hoạt và có khả năng thích ứng tốt hơn với những thay đổi của thị trường.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026, số nhân viên tại trung tâm Magnice sẽ tăng lên hơn 10.000 người, trong khi số robot tự hành đạt khoảng 6.500 đơn vị. Việc mở rộng quy mô nhân lực và tự động hóa được kỳ vọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất xử lý đơn hàng, kiểm soát chi phí vận hành và cải thiện hiệu quả logistics.

Động thái này diễn ra khi Shein cùng các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc như Temu và AliExpress chịu sức ép từ những thay đổi trong chính sách thương mại của EU. Các quy định mới làm gia tăng chi phí đối với mô hình kinh doanh dựa nhiều vào việc vận chuyển trực tiếp các đơn hàng giá trị thấp từ Trung Quốc đến người tiêu dùng châu Âu.

Cụ thể, từ ngày 1/7/2026, EU áp dụng mức thuế hải quan tạm thời 3 euro đối với mỗi nhóm mặt hàng trong các đơn hàng trực tuyến có giá trị từ 150 euro trở xuống, được vận chuyển trực tiếp từ ngoài khối đến người tiêu dùng.

Từ ngày 1/11/2026, các đơn hàng này tiếp tục chịu khoản phí xử lý hải quan riêng biệt 2 euro cho mỗi nhóm mặt hàng, không phụ thuộc vào giá trị bưu kiện.

Theo EU, các biện pháp trên nhằm tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa hàng hóa nhập khẩu qua thương mại điện tử và ngành bán lẻ truyền thống, đồng thời bổ sung nguồn kinh phí cho hoạt động giám sát, kiểm tra hải quan.

Việc tăng chi phí nhập khẩu có thể tác động đến lợi thế cạnh tranh về giá của các nền tảng bán lẻ trực tuyến xuyên biên giới, đặc biệt đối với những doanh nghiệp phụ thuộc vào các đơn hàng nhỏ, giá trị thấp.

Trong bối cảnh đó, việc đầu tư vào hệ thống logistics tại châu Âu được xem là một bước đi nhằm củng cố hạ tầng phân phối và nâng cao khả năng thích ứng của Shein trước những thay đổi về chính sách và thị trường.

Tuy nhiên, triển vọng kinh doanh của Shein vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Doanh số bán hàng tại châu Âu giảm ở mức hai con số trong quý 2/2026, góp phần khiến lợi nhuận ròng điều chỉnh trên toàn cầu của Shein giảm 67% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với doanh nghiệp trong việc duy trì tăng trưởng doanh thu, kiểm soát chi phí và bảo vệ biên lợi nhuận tại các thị trường trọng điểm./.