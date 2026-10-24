Shein chấp nhận chi 100 triệu USD để dàn xếp cuộc điều tra tại Mỹ

Tập đoàn thời trang nhanh Shein của Trung Quốc đã đồng ý chi 100 triệu USD để dàn xếp cuộc điều tra của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) liên quan đến tình trạng chậm giao hàng và những khiếu nại khác của khách hàng.

Theo nguồn thạo tin, khoản tiền dàn xếp này tương đương 44% lợi nhuận quý II/2026 của Shein, đánh dấu thêm một thách thức đối với nhà bán lẻ thời trang trực tuyến trong bối cảnh các biện pháp siết chặt quản lý và chính sách thuế tại châu Âu và Mỹ đang gây sức ép lớn lên đà tăng trưởng của doanh nghiệp.

Shein được thành lập tại Trung Quốc nhưng hiện đặt trụ sở chính tại Singapore. Trong tuyên bố gửi tới truyền thông, công ty cho biết đã đạt được kết quả mang tính xây dựng trong quá trình làm việc với FTC và sẽ sớm công bố thêm thông tin. Trong khi đó, đại diện FTC từ chối bình luận.

Trước đó, trong hồ sơ niêm yết tại Hong Kong (Trung Quốc) công bố hồi tháng 7/2026, Shein đã cảnh báo cuộc điều tra của Mỹ có thể dẫn đến các khoản phạt đáng kể. Cổ phiếu Shein đã giảm 22% so với mức giá niêm yết ban đầu ngày 1/9, khi giới đầu tư ngày càng nhận thấy rõ tác động tiêu cực từ các khoản phí mà Liên minh châu Âu (EU) áp dụng đối với các kiện hàng thương mại điện tử, khiến hoạt động kinh doanh của công ty tại thị trường này gặp khó khăn.

Theo các nhà phân tích của Jefferies, số lượt tải ứng dụng Shein tại 10 thị trường đã giảm 42% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước, cho thấy những thách thức ngày càng lớn mà doanh nghiệp đang đối mặt.

Ngoài cuộc điều tra tại Mỹ, Shein cũng đang bị Ủy ban châu Âu (EC) điều tra liên quan đến việc kinh doanh các sản phẩm bất hợp pháp trên nền tảng thương mại điện tử của mình.

Năm ngoái, cơ quan bảo vệ dữ liệu của Pháp đã phạt Shein 150 triệu euro (168 triệu USD) do sử dụng cookie không đúng quy định. Cookie là các tệp dữ liệu được lưu trên thiết bị của người dùng khi truy cập trang web, thường được sử dụng để theo dõi hoạt động trực tuyến. Đây không phải lần đầu tiên FTC xử lý các nhà bán lẻ trực tuyến vì vi phạm quy định liên quan đến giao hàng.

Năm 2020, công ty thời trang Fashion Nova của Mỹ bị phạt 9,3 triệu USD do không thực hiện đúng cam kết về thời gian giao hàng và sử dụng thẻ quà tặng để bồi hoàn cho khách hàng thay vì hoàn tiền. Tương tự, năm 2023, thương hiệu giày Hey Dude thuộc sở hữu của Crocs Inc. bị phạt 1,95 triệu USD vì không thông báo cho khách hàng về tình trạng chậm giao hàng và che giấu các đánh giá tiêu cực.