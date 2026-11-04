Shea Lacey khiến Carrick phải nghĩ lại

Tiền vệ 19 tuổi gây ấn tượng bằng khả năng đối đầu trực diện với hậu vệ Wesley ở hành lang phải.

Khi Lacey được tung vào sân ở phút 75, MU vẫn bị Roma dẫn 2-1 và đứng trước nguy cơ trải qua trận thứ 10 liên tiếp không thắng. Đội chủ sân Old Trafford cần bàn gỡ, trong khi Michael Carrick quyết định rút Amad Diallo để trao cơ hội cho cầu thủ trưởng thành từ học viện.

11 phút sau, Lacey chuyền bóng cho Matheus Cunha ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2. Cú đúp của tiền đạo Brazil giúp MU hoàn tất màn ngược dòng, nhưng đường kiến tạo của Lacey mới là chi tiết khiến người hâm mộ bàn luận nhiều sau trận.

Trong một đội bóng đang chịu sức ép vì phong độ sa sút, cầu thủ 19 tuổi mang đến điều mà Carrick tìm kiếm suốt nhiều tuần: khả năng tạo khác biệt khi trận đấu trở nên bế tắc.

15 phút khiến Carrick khó xử

Trước khi Lacey xuất hiện, MU đã chơi khởi sắc hơn trong hiệp hai nhưng vẫn gặp khó khăn ở những tình huống xử lý cuối cùng. Bruno Fernandes rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền phút 58, Bryan Mbeumo đưa bóng dội cả hai cột dọc, còn hàng thủ Roma liên tục chống đỡ sức ép của đội chủ nhà.

Shea Lacey vào sân phút 75 và kiến tạo cho Matheus Cunha ghi bàn quyết định trong chiến thắng 3-2 trước Roma.

Lacey vào thay Amad và lập tức tìm cách khai thác hành lang phải. Phút 77, anh nhận bóng sau cú sút bị cản phá của Cunha, vượt qua Wesley rồi căng ngang vào vòng cấm. Hậu vệ Roma kéo ngã cầu thủ trẻ, nhưng trọng tài không cho MU hưởng phạt đền.

Năm phút sau, Lacey tiếp tục chủ động đối đầu Wesley mỗi khi nhận bóng. Thay vì chuyền ngược về tuyến dưới, anh tìm cách đẩy bóng lên phía trước, buộc đối phương phải lùi sâu. Những pha xử lý không quá phức tạp nhưng giúp MU duy trì sức ép ở khu vực cuối sân.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 86, ba phút sau khi Cunha tận dụng sai lầm của Leonardo Balerdi để gỡ hòa 2-2. Lacey thực hiện đường chuyền vào khoảng trống trong vòng cấm, giúp Cunha khống chế rồi dứt điểm quyết đoán vào góc gần.

Trong phần tường thuật trực tiếp, The Guardian đánh giá rất cao đường chuyền của Lacey. Tờ báo Anh cũng liên tục nhắc đến sự chủ động của cầu thủ trẻ trong các tình huống đối đầu Wesley. Chỉ một pha kiến tạo, Lacey góp phần giúp MU chấm dứt chuỗi chín trận không thắng, đồng thời giảm sức ép lên Carrick.

The Sun chấm Lacey 7 điểm dù anh chỉ thi đấu khoảng 15 phút cuối trận, trong khi Cunha nhận 8 điểm và là cầu thủ nổi bật nhất. Những đánh giá ấy phần nào phản ánh hiệu quả mà tiền vệ 19 tuổi tạo ra trong thời gian ngắn trên sân.

Paul Scholes và Rio Ferdinand từng đánh giá cao tài năng của Lacey, đặc biệt ở kỹ thuật và sự tự tin khi cầm bóng.

Màn trình diễn cũng khiến cuộc cạnh tranh với Amad trở nên đáng chú ý. Trước trận gặp Roma, nhà báo Steven Railston của Manchester Evening News đã đặt vấn đề liệu Carrick có nên trao cơ hội cho Lacey khi Amad trải qua khoảng 320 ngày không ghi bàn.

Trong thất bại 0-2 trước Chelsea hôm 31/10, Amad bỏ lỡ cơ hội thuận lợi dù có mức bàn thắng kỳ vọng (xG) khoảng 0,56 trong hiệp một. Anh di chuyển tốt và thường xuyên tiếp cận khu vực nguy hiểm, nhưng hiệu quả ở khâu dứt điểm chưa đáp ứng kỳ vọng.

Amad vẫn có lợi thế về kinh nghiệm, thể lực và khả năng hỗ trợ phòng ngự. Tuy nhiên, Lacey cho thấy MU sở hữu một phương án khác ở cánh phải, đặc biệt khi đội bóng cần những cầu thủ dám cầm bóng, đột phá và chuyền vào khoảng trống.

Dĩ nhiên, 15 phút trước hàng thủ đã xuống sức không đủ bảo đảm Lacey sẽ chơi tốt khi đá chính. Nhưng Carrick khó bỏ qua việc một cầu thủ trẻ tạo ra ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trong thời điểm nhiều ngôi sao được trao cơ hội liên tục gây thất vọng.

Tài năng khiến Scholes nhớ đến Foden

Shea Lacey sinh tháng 4/2007 tại Liverpool, cao 1,67 m và thuận chân trái. Anh thường xuất phát bên cánh phải, có xu hướng bó vào trung lộ để phối hợp hoặc tìm khoảng trống dứt điểm.

Khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp và những cú sút chân trái khiến Lacey được đánh giá cao từ khi còn thi đấu ở học viện MU. Paul Scholes từng tiết lộ ông theo dõi cầu thủ này từ ba, bốn năm trước và liên tưởng ngay đến Phil Foden.

Sau bàn thắng trước Brighton và đường kiến tạo trước Roma, Lacey có thêm cơ sở cạnh tranh vị trí với Amad Diallo.

Cựu tiền vệ MU nhận xét Lacey có nhiều nét tương đồng với ngôi sao Man City, từ cách di chuyển đến kỹ thuật xử lý. Tuy nhiên, Scholes cũng nhấn mạnh cầu thủ trẻ cần tiếp tục phát triển trước khi có thể khẳng định vị trí ở đội một.

Owen Hargreaves và Joe Hart cũng đưa ra những so sánh tương tự. Hargreaves đặc biệt ấn tượng với sự tự tin của Lacey, cho rằng cầu thủ này biết rõ mình muốn làm gì khi nhận bóng, thay vì thi đấu an toàn để tránh mắc sai lầm.

Rio Ferdinand nhìn nhận Lacey từ góc độ tâm lý. Trong chương trình Rio Ferdinand Presents hồi tháng 1, cựu trung vệ người Anh cho rằng Lacey chơi bóng thoải mái bởi chưa chịu ảnh hưởng nặng nề từ những thất bại và thay đổi HLV tại Old Trafford.

Ferdinand đánh giá cao việc Lacey luôn muốn nhận bóng và tìm cách tạo khác biệt, đồng thời bày tỏ mong muốn MU không đẩy anh trở lại đội U21 khi các cầu thủ tấn công giàu kinh nghiệm có mặt đầy đủ.

Những nhận xét ấy được củng cố bằng thành tích ở cấp độ trẻ. Tháng 4, BBC Sport thống kê Lacey ghi tám bàn trong chín trận Premier League 2. Riêng giai đoạn sau khi nhận thẻ đỏ ở trận gặp Brighton tại FA Cup hồi tháng 1, anh từng ghi sáu bàn trong ba trận cho đội U21.

HLV đội U21 Adam Lawrence đánh giá Lacey sở hữu kỹ thuật đủ sức đáp ứng yêu cầu đội một, nhưng quá trình phát triển thể chất cần được quản lý cẩn thận. Cầu thủ này từng nghỉ dài hạn vì chấn thương đùi mùa 2023/24, sau đó tiếp tục gặp vấn đề bắp chân.

Đến tháng 9, Lacey ghi bàn trong lần đầu đá chính cho MU ở trận gặp Brighton tại League Cup. Dù đội nhà thua 2-3, pha xử lý từ cánh phải rồi dứt điểm góc gần giúp anh giành giải Bàn thắng đẹp nhất tháng của CLB với 73% phiếu bình chọn.

Cựu tiền đạo Danny Webber, khi bình luận trên MUTV, đánh giá cao sự tinh tế của cú sút. Thay vì cứa lòng về góc xa như nhiều cầu thủ thuận chân trái, Lacey đưa bóng vào góc gần, khiến thủ môn Jason Steele bất ngờ.

Hai trận đấu trước Brighton và Roma cho thấy Lacey không chỉ gây ấn tượng ở cấp độ trẻ. Anh đã ghi bàn trong lần đầu đá chính và có đường kiến tạo quyết định tại Champions League, dù cơ hội ra sân vẫn còn hạn chế.

Vấn đề của Carrick giờ không đơn thuần là có nên sử dụng Lacey hay không. Ông cần xác định cách phát triển cầu thủ 19 tuổi mà không tạo sức ép quá lớn, đồng thời duy trì sự cạnh tranh với Amad và những lựa chọn tấn công khác.

Lacey chưa đủ kinh nghiệm để giải quyết mọi vấn đề của MU. Nhưng sau màn ngược dòng trước Roma, việc tiếp tục chỉ sử dụng anh trong vài phút cuối trận sẽ ngày càng khó giải thích, nhất là khi những cầu thủ được ưu tiên chưa mang lại hiệu quả tương xứng.