SHB ước lãi hơn 14.300 tỷ đồng, hé lộ lịch trả cổ tức vào tháng tới

Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà chia sẻ với các nhà đầu tư tại hội nghị ngày 15/10. Ảnh: SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB, mã: SHB) ngày 15/10 tổ chức Hội nghị nhà đầu tư, cập nhật tình hình kinh doanh, tiến độ hoàn tất thủ tục tăng vốn và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.

Theo số liệu dự phóng được công bố tại hội nghị, tổng tài sản SHB tại ngày 30/9/2026 ước đạt 993.500 tỷ đồng, tiến sát mốc một triệu tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng dự kiến đạt 14.309 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với cùng kỳ năm trước, tương đương khoảng 81% kế hoạch cả năm. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) dự phóng đạt khoảng 25,9%, trong khi tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức khoảng 19,2%.

Ngân hàng cho biết các chỉ tiêu an toàn tiếp tục được duy trì trên ngưỡng quy định.

Về định hướng hoạt động, SHB đặt mục tiêu nâng cao nguồn lực tài chính để bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, với các động lực gồm phát triển hệ sinh thái khách hàng, chuyển đổi số, mở rộng nguồn vốn quốc tế và thúc đẩy tài chính bền vững. Nguồn lực tăng thêm dự kiến được sử dụng để phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi, đầu tư công nghệ và phục vụ mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

Cổ phiếu phát hành thêm dự kiến giao dịch từ giữa tháng 11

Bên cạnh kết quả kinh doanh, một trong những nội dung được cổ đông quan tâm là thời điểm hơn 459 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được giao dịch. Đợt chào bán triển khai vào tháng 4/2026, với tỷ lệ 100:10, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 10 cổ phiếu, giá chào bán 12.500 đồng/cp. Đến thời điểm hội nghị, lượng cổ phiếu này vẫn chưa được giao dịch.

Trả lời cổ đông, Tổng giám đốc SHB Ngô Thu Hà khẳng định việc phát hành cổ phiếu được thực hiện đầy đủ theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước. Liên quan đến một số thông tin trên thị trường những ngày qua, bà cho biết ngân hàng đã có thông cáo báo chí giải thích về vấn đề này.

Theo bà Hà, Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt phương án tăng vốn, SHB đã triển khai phát hành và nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến việc chào bán, kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Bước tiếp theo là hoàn tất thủ tục ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên giấy phép hoạt động của ngân hàng.

Sau khi nhận được quyết định, SHB dự kiến thực hiện niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HoSE trong thời gian tối đa 10 ngày. Tiếp đó, ngân hàng sẽ đưa cổ phiếu vào giao dịch chính thức trong vòng 5 ngày làm việc, theo quy định tại Nghị định 155 của Chính phủ mà lãnh đạo SHB dẫn tại hội nghị.

Nếu các thủ tục diễn ra đúng kế hoạch, nhà đầu tư có thể giao dịch lượng cổ phiếu phát hành thêm từ khoảng giữa tháng 11/2026. Tổng giám đốc SHB cho biết số cổ phiếu này thực tế đã được chuyển về tài khoản của nhà đầu tư, hiện chỉ chờ ngày giao dịch theo quy định.

Cùng với tiến độ tăng vốn, bà Ngô Thu Hà cập nhật kế hoạch chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2025. Theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, tổng tỷ lệ cổ tức là 16%, gồm 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Đối với phần tiền mặt, ngay sau khi nhận được phê duyệt chính thức của Ngân hàng Nhà nước, SHB sẽ triển khai thủ tục chốt danh sách cổ đông. Thời gian chốt danh sách dự kiến trong vòng 8 ngày theo quy định, với kế hoạch chi trả trong tháng 11/2026.

Phần cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% dự kiến hoàn tất trong năm 2026. Bà Hà khẳng định các cổ phiếu phát hành thêm trong năm nay vẫn được hưởng quyền nhận cổ tức như bình thường.

"Dự kiến trong năm 2026 thì các quý cổ đông sẽ nhận được phần cổ tức của năm 2025," Tổng giám đốc SHB cho biết.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SHB kết phiên 15/10 ở mức 10.400 đồng/cp, tăng 100 đồng, tương ứng 0,97% so với phiên trước, phục hồi một phần sau mức giảm 1,44% ngày 14/10. Thanh khoản cũng cải thiện với hơn 44,6 triệu cổ phiếu được giao dịch, tăng khoảng 38% so với phiên trước. Giá trị giao dịch đạt 463,4 tỷ đồng, tăng gần 39% so với mức 334 tỷ đồng của phiên 14/10.