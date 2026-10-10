SHB lên tiếng về tin đồn thất thiệt, khẳng định hoạt động ổn định, triển khai tăng vốn đúng quy định

Thận trọng trước những thông tin không rõ nguồn gốc

Mới đây, xuất hiện một số thông tin lan truyền trên mạng về những vấn đề được cho là liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của SHB, trong đó có nội dung về việc sử dụng vốn thu được không đúng quy định, cổ phiếu không thể được đăng ký/lưu ký và đợt chào bán có thể bị hủy bỏ.

SHB khẳng định đây đều là thông tin không đúng sự thật và không có cơ sở. Hiện người tung tin đồn đã lên tiếng đính chính về thông tin này.

SHB khẳng định hoạt động Ngân hàng được duy trì bình thường, liên tục và ổn định. Các hoạt động huy động vốn, cấp tín dụng, thanh toán trong nước và quốc tế cùng các dịch vụ ngân hàng tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Ngân hàng thực hiện quản trị nguồn vốn, cân đối dòng tiền, giám sát thanh khoản và theo dõi các chỉ tiêu an toàn, bảo đảm chủ động trong điều hành và đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng.

“SHB trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, đồng hành của Quý cổ đông và thấu hiểu những quan tâm của cổ đông đối với hoạt động, kế hoạch tăng vốn của Ngân hàng. SHB cam kết tiếp tục minh bạch thông tin, thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật, bảo đảm hoạt động an toàn, ổn định và nỗ lực tạo dựng giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng”, Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà chia sẻ.

SHB khuyến nghị khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan thận trọng trước những thông tin không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm chứng hoặc các nhận định mang tính suy diễn liên quan đến hoạt động của Ngân hàng. Đồng thời, các bên nên chủ động tiếp cận và đối chiếu thông tin từ những kênh công bố chính thức của SHB, cơ quan quản lý nhà nước và các nguồn tin đáng tin cậy để có cơ sở đánh giá khách quan, đầy đủ và đưa ra quyết định phù hợp.

SHB cho biết luôn đề cao tính minh bạch, trách nhiệm trong công bố thông tin và cam kết cung cấp thông tin chính xác, kịp thời theo quy định pháp luật. Ngân hàng tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện các thủ tục liên quan, duy trì hoạt động an toàn, ổn định, nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả quản trị, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư, đối tác và các bên liên quan.

Dự kiến hoàn tất thủ tục tăng vốn trong tháng 10/2026

SHB cho biết, Ngân hàng đã triển khai các phương án tăng vốn điều lệ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bảo đảm tuân thủ đầy đủ trình tự, điều kiện và thủ tục pháp lý hiện hành, trong đó có các quy định liên quan tại Thông tư số 50/2025/TT-NHNN quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Sau đây gọi tắt là Thông tư 50/2025/TT-NHNN).

Theo đó, phương án tăng vốn điều lệ của SHB lên 53.442 tỷ đồng đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận trên cơ sở phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiếp đó, SHB đã hoàn thành các thủ tục chào bán/phát hành cổ phiếu theo quy định và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xác nhận kết quả chào bán. Các văn bản này đã được SHB công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Số cổ phiếu phát hành thêm đã được đăng ký tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và ghi nhận vào tài khoản chứng khoán của cổ đông.

Hiện nay, SHB đã nộp đầy đủ các hồ sơ đề nghị NHNN sửa đổi mức vốn điều lệ ghi tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng theo quy định và đang được NHNN xem xét. Ngay sau khi được NHNN ghi nhận việc tăng vốn điều lệ, SHB sẽ khẩn trương hoàn tất các thủ tục niêm yết bổ sung và công bố thông tin chính thức về thời điểm cổ phiếu được đưa vào giao dịch theo quy định.

Tại ngày 30/6/2026, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) của SHB đạt 16.360 đồng/cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với thị giá hiện tại. Sự chênh lệch giữa giá trị sổ sách và giá giao dịch trên thị trường là một trong những yếu tố để nhà đầu tư tham khảo khi đánh giá mức định giá của cổ phiếu SHB, cùng với năng lực tài chính, hiệu quả kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Ngân hàng.

Mở rộng hợp tác quốc tế

Song song với việc củng cố năng lực vốn, SHB chủ động mở rộng hợp tác với các định chế tài chính quốc tế, đa dạng hóa các kênh huy động vốn trung và dài hạn, qua đó tăng cường tính ổn định của cơ cấu nguồn vốn và chuẩn bị nguồn lực phục vụ chiến lược phát triển bền vững.

Trong tháng 10/2026, SHB dự kiến triển khai kế hoạch chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế và huy động khoản vay hợp vốn quốc tế. Trước đó, ngày 18/9/2026, Ngân hàng đã công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu quốc tế và thực hiện các thủ tục liên quan với UBCKNN.

Ngày 06/10/2026, UBCKNN đã có Văn bản số 9903/UBCK/QLCB chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của SHB.

Việc tiếp cận thị trường vốn quốc tế đòi hỏi ngân hàng đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ pháp lý, minh bạch tài chính, quản trị rủi ro và các điều kiện thẩm định của đối tác, nhà đầu tư. Quá trình chuẩn bị và triển khai các giao dịch này thể hiện định hướng chủ động hội nhập, mở rộng quan hệ hợp tác và nâng cao năng lực đáp ứng các yêu cầu của thị trường tài chính quốc tế.

Thông qua việc phát triển các kênh huy động vốn quốc tế, SHB hướng tới củng cố cơ cấu nguồn vốn trung và dài hạn, nâng cao tính linh hoạt trong quản lý nguồn lực và tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh.

Các phương án được xem xét trên cơ sở nhu cầu sử dụng vốn, điều kiện thị trường, chi phí huy động và yêu cầu bảo đảm an toàn hoạt động, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và các điều kiện liên quan của từng giao dịch.

SHB tiếp tục thực hiện công bố thông tin về các phương án huy động vốn theo quy định, bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động và duy trì sự chủ động trong quản trị nguồn vốn, hướng tới tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Duy trì các tỷ lệ an toàn ở mức tốt hơn quy định

SHB khẳng định luôn chú trọng duy trì nền tảng tài chính an toàn, năng lực thanh khoản ổn định và hệ thống quản trị rủi ro chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ các giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động theo quy định của NHNN. Bên cạnh việc đáp ứng yêu cầu hiện hành, Ngân hàng chủ động nâng cao năng lực quản trị vốn, quản lý thanh khoản và kiểm soát rủi ro, từng bước tiếp cận các chuẩn mực và thông lệ quốc tế phù hợp.

Tại ngày 30/6/2026, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất của SHB đạt 11,81%, cao hơn mức tối thiểu 8% theo quy định. Tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt 17,05%, cao hơn mức tối thiểu 10%; tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) ở mức 80,6%, thấp hơn giới hạn tối đa 85%. Các chỉ tiêu này phản ánh năng lực vốn và khả năng quản lý thanh khoản của Ngân hàng, tạo bộ đệm an toàn cho hoạt động kinh doanh và đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán.

SHB thực hiện công bố thông tin về tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của NHNN trên website chính thức của Ngân hàng. Ngày 30/9/2026, SHB đã công bố thông tin về tỷ lệ an toàn vốn kỳ 30/6/2026, bao gồm các nội dung định tính và định lượng liên quan đến vốn tự có, tài sản có rủi ro và tỷ lệ an toàn vốn. Việc công khai thông tin giúp cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan có cơ sở tiếp cận, theo dõi và kiểm chứng các chỉ tiêu an toàn vốn của Ngân hàng.

Cùng với việc duy trì các tỷ lệ an toàn ở mức tốt hơn ngưỡng quy định, SHB tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, nâng cao chất lượng dữ liệu, năng lực công nghệ và các công cụ đo lường, giám sát rủi ro. Ngân hàng chủ động rà soát công tác quản trị bảng cân đối kế toán, quản lý nguồn vốn và thanh khoản, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đáp ứng những yêu cầu pháp lý mới theo lộ trình áp dụng.