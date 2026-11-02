SHB lãi trước thuế hơn 14.309 tỷ đồng sau 9 tháng, đạt 81% kế hoạch đề ra

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB, HOSE: SHB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 14.309 tỷ đồng, tăng 16,9% so với mức 12.234 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 11.447 tỷ đồng, tăng 17,4% so với mức gần 9.750 tỷ đồng cùng kỳ.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế từ 17.665 tỷ đồng đến 19.165 tỷ đồng, tùy theo kịch bản tăng trưởng tín dụng. Với kết quả hơn 14.309 tỷ đồng sau 9 tháng, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 81% mục tiêu lợi nhuận 17.665 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt hơn 18.751 tỷ đồng, giảm khoảng 6,4% so với mức 20.028 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm trước. Trong đó, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 58.336 tỷ đồng, tăng so với mức 46.795 tỷ đồng; tuy nhiên, chi phí lãi và các chi phí tương tự cũng tăng mạnh từ 26.767 tỷ đồng lên 39.585 tỷ đồng.

Ở mảng dịch vụ, lãi thuần đạt hơn 5.744 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 1.888 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận lãi thuần 398,3 tỷ đồng, tăng khoảng 114% so với mức 186 tỷ đồng.

Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh cũng ghi nhận lãi thuần 888 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 42,5 tỷ đồng cùng kỳ. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt khoảng 1,6 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 70,5 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025.

Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động khác đạt gần 1.392 tỷ đồng, tăng so với mức 610,7 tỷ đồng cùng kỳ. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần ghi nhận hơn 100,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ngân hàng lỗ khoảng 30,4 tỷ đồng ở khoản mục này.

Về chi phí, chi phí hoạt động của SHB đạt gần 5.070 tỷ đồng, tăng khoảng 17,7% so với mức 4.308 tỷ đồng cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng vẫn tăng 15,3%, lên hơn 21.318 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 7.010 tỷ đồng, tăng khoảng 12,1% so với mức 6.252 tỷ đồng cùng kỳ.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản hợp nhất của SHB tại ngày 30/9/2026 đạt hơn 993.511 tỷ đồng, tăng khoảng 11,4% so với mức 892.009 tỷ đồng hồi đầu năm.

Cho vay khách hàng đạt hơn 670.301 tỷ đồng trước khi trừ dự phòng rủi ro, tăng khoảng 9% so với mức 614.862 tỷ đồng đầu năm. Sau khi trừ dự phòng, dư nợ cho vay khách hàng còn hơn 658.142 tỷ đồng, tăng khoảng 8,9% so với đầu năm.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi của khách hàng tại ngày 30/9 đạt hơn 646.402 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với mức 572.150 tỷ đồng đầu năm, tương ứng tăng hơn 74.253 tỷ đồng.

Tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác cũng tăng từ 148.700 tỷ đồng lên gần 157.826 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác đạt 128.618 tỷ đồng, còn vay các tổ chức tín dụng khác đạt hơn 29.207 tỷ đồng.

Ngược lại, phát hành giấy tờ có giá giảm nhẹ từ hơn 53.096 tỷ đồng xuống còn khoảng 52.666 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của SHB đạt hơn 79.200 tỷ đồng, tăng khoảng 16,2% so với đầu năm. Trong đó, vốn điều lệ duy trì ở mức 45.942 tỷ đồng; lợi nhuận chưa phân phối tăng từ gần 11.643 tỷ đồng lên hơn 22.662 tỷ đồng.

Liên quan đến kế hoạch tăng vốn, SHB đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phương án nâng vốn điều lệ lên tối đa 53.442 tỷ đồng thông qua ba hình thức gồm chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo thông tin ngân hàng công bố hồi tháng 10/2026, SHB đã hoàn thành các thủ tục chào bán, phát hành và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận kết quả chào bán. Ngân hàng đang chờ NHNN xem xét hồ sơ điều chỉnh mức vốn điều lệ ghi tại giấy phép hoạt động.

SHB lãi trước thuế hơn 14.309 tỷ đồng sau 9 tháng, đạt 81% kế hoạch đề ra (Ảnh: Tổng hợp)

Kết quả riêng quý III ghi nhận sự cải thiện rõ rệt. theo đó, khoản mục này đạt hơn 6.493 tỷ đồng, tăng khoảng 22% so với mức 5.324 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong ba tháng từ tháng 7 đến tháng 9/2026, SHB đạt lợi nhuận trước thuế gần 5.166 tỷ đồng, tăng khoảng 57,1% so với mức 3.288 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 4.119 tỷ đồng, tăng khoảng 58%.

Riêng trong quý III, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 1.920 tỷ đồng, cao hơn đáng kể mức 874,5 tỷ đồng của quý III/2025. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt gần 218,8 tỷ đồng, so với mức 69,4 tỷ đồng cùng kỳ.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, trong năm 2026, SHB cũng có triển khai thương vụ chuyển nhượng vốn đáng chú ý tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance) với Krungsri - tập đoàn tài chính của Thái Lan, thành viên Tập đoàn Tài chính MUFG (Nhật Bản). Thương vụ được triển khai theo hai giai đoạn, trong đó SHB đã hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn điều lệ cho Krungsri vào tháng 5/2023, phần vốn 50% còn lại được thực hiện trong năm 2026. Theo thông tin lãnh đạo SHB chia sẻ tại Hội nghị Nhà đầu tư ngày 15/10/2026, các thủ tục chuyển nhượng phần vốn còn lại đã hoàn tất trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7/2026.

Đến ngày 15/10/2026, Krungsri đã thanh toán toàn bộ giá trị chuyển nhượng cổ phần cho SHB, qua đó hoàn tất thương vụ chuyển nhượng 100% vốn tại SHB Finance. Ngân hàng dự kiến ghi nhận lợi nhuận từ giao dịch trong quý IV/2026, song chưa công bố cụ thể giá trị khoản lợi nhuận này. Theo SHB, nguồn thặng dư vốn thu về từ thương vụ sẽ góp phần tăng cường năng lực tài chính và tạo nguồn lực để ngân hàng tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi.