SHB hoàn tất thương vụ chuyển nhượng SHBFinance cho Krungsri

SHB tăng nguồn lực tài chính sau thương vụ chuyển nhượng SHBFinance. (Ảnh minh họa/Vietnam+)

Krungsri - tập đoàn tài chính của Thái Lan và là thành viên Tập đoàn Tài chính MUFG (Nhật Bản), đã hoàn tất thanh toán toàn bộ giá trị chuyển nhượng cổ phần SHBFinance (nay đổi tên thành SFinance) cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Việc hoàn tất thương vụ chuyển nhượng 100% vốn điều lệ SHBFinance đánh dấu cột mốc trong quá trình hợp tác chiến lược giữa SHB và Krungsri, đồng thời tạo thêm nguồn lực tài chính cho ngân hàng. Theo SHB, nguồn thặng dư vốn thu về sẽ góp phần củng cố nền tảng vốn, mở rộng dư địa kinh doanh và thúc đẩy quá trình chuyển đổi toàn diện.

Sau giao dịch, SHB tiếp tục hợp tác với Krungsri phát triển hoạt động kinh doanh bán lẻ trên nền tảng công nghệ hiện đại, với các sản phẩm và dịch vụ tiện ích. Ngân hàng cũng định hướng tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đẩy mạnh số hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu vươn tầm quốc tế.

Bên cạnh nguồn lực từ thương vụ chuyển nhượng, SHB thời gian qua đã phát hành thành công hơn 750 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, các quỹ, nhà đầu tư chuyên nghiệp và người lao động theo chương trình ESOP. Qua đó, vốn điều lệ của ngân hàng tăng lên 53.442 tỷ đồng, đưa SHB vào nhóm ngân hàng tư nhân có vốn điều lệ lớn tại Việt Nam.

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, SHB đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 16%, gồm 10% bằng cổ phiếu và 6% bằng tiền mặt.

Ngân hàng dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong tháng 11/2026 và triển khai chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2026, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận, vốn điều lệ của SHB dự kiến tăng lên 58.786 tỷ đồng. Đây là một trong những bước đi nhằm củng cố nguồn lực tài chính, phục vụ chiến lược phát triển dài hạn của ngân hàng.