SHB hoàn tất thương vụ chuyển nhượng SHBFinance

Giao dịch khách hàng tại chi nhánh ngân hàng SHB. (Ảnh: Hồng Nhung)

Việc hoàn tất thương vụ chuyển nhượng đánh dấu cột mốc thành công của quá trình hợp tác chiến lược giữa SHB và Krungsri, đồng thời mang ý nghĩa quan trọng đối với cổ đông và nhà đầu tư của SHB. Theo đó, thương vụ chuyển nhượng 100% vốn điều lệ SHBFinance mang lại nguồn thặng dư vốn đáng kể cho cổ đông của SHB cũng như nâng cao năng lực tài chính và vị thế của ngân hàng.

Sau khi hoàn tất giao dịch, SHB tiếp tục hợp tác với Krungsri phát triển kinh doanh bán lẻ trên nền tảng công nghệ hiện đại, các sản phẩm tiện ích, dịch vụ tiên tiến. Đặc biệt, SHB sẽ tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, tiếp tục đẩy mạnh quá trình chuyển đổi, số hóa, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới và hiện thực hóa mục tiêu vươn tầm quốc tế.

Thời gian qua, nền tảng tài chính của SHB liên tục được nâng cao thông qua việc phát hành thành công hơn 750 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, các quỹ, nhà đầu tư chuyên nghiệp và người lao động (ESOP), qua đó tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng.

Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua, SHB dự kiến chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 16%, gồm 10% bằng cổ phiếu và 6% bằng tiền mặt.

SHB dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong tháng 11/2026 và triển khai chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2026, trên cơ sở hoàn tất các thủ tục theo quy định, bảo đảm quyền lợi cho cổ đông. Sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên 58.786 tỷ đồng, tiếp tục nâng cao nền tảng tài chính và nguồn lực cho chiến lược phát triển dài hạn.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2026 của SHB ước đạt 14.300 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với cùng kỳ năm trước và tương đương khoảng 81% kế hoạch lợi nhuận năm 2026. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt khoảng 25,9%, trong khi tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức khoảng 19,2%.

Tổng tài sản ngân hàng tại ngày 30/9/2026 ước đạt 990.000 tỷ đồng, tiến sát mốc 1 triệu tỷ đồng. Vốn tự có khoảng 102 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ dưới 2%. Các chỉ tiêu an toàn của ngân hàng tiếp tục được duy trì trên ngưỡng quy định.

Bên cạnh nguồn lực từ hoạt động kinh doanh và thương vụ chuyển nhượng SHBFinance, SHB đang mở rộng các kênh huy động vốn quốc tế. Ngày 12/10 vừa qua, Hội đồng quản trị SHB thông qua phương án vay hợp vốn trị giá 340 triệu USD với sự tham gia của Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) - Chi nhánh Singapore cùng các tổ chức tài chính quốc tế, gồm State Bank of India - Chi nhánh Hong Kong, CTBC Bank, Maybank Securities, Abu Dhabi Commercial Bank và MUFG Bank.

Khoản vay dự kiến phục vụ hoạt động cấp tín dụng của SHB, bao gồm tài trợ các dự án đáp ứng tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đủ điều kiện cùng các dự án khác theo thỏa thuận giữa các bên liên quan. Việc triển khai phương án này sẽ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế, đa dạng hóa cơ cấu huy động và tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng.

Cũng trong ngày 12/10, SHB được Sở Giao dịch chứng khoán Singapore chấp thuận nguyên tắc đăng ký niêm yết trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế với các kỳ hạn dự kiến 3 năm và 5 năm; đánh dấu sự kiện trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành trái phiếu bằng đồng đô la Singapore (SGD) và niêm yết trên thị trường Singapore.