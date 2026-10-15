SHB được S&P xếp hạng AA cho trái phiếu quốc tế có bảo lãnh

S&P Global Ratings xếp hạng “AA” cho trái phiếu của SHB được Quỹ tín thác ADB bảo lãnh

Xếp hạng AA, mở rộng cơ hội tiếp cận nhà đầu tư quốc tế

S&P Global Ratings công bố xếp hạng tín nhiệm dài hạn AA đối với trái phiếu không có bảo đảm bằng SGD dự kiến phát hành của SHB, trên cơ sở bảo lãnh của CGIF – quỹ tín thác thuộc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Theo S&P, mức xếp hạng tương đương xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ dài hạn của CGIF, ở mức AA, triển vọng Ổn định. Kết quả này dựa trên cơ chế bảo lãnh vô điều kiện, đúng hạn và không thể hủy ngang của CGIF.

Mức AA thuộc nhóm xếp hạng đầu tư chất lượng cao, phản ánh năng lực thực hiện cam kết tài chính ở mức rất mạnh. Xếp hạng này góp phần nâng cao chất lượng tín dụng của trái phiếu, tạo điều kiện tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức quốc tế.

Việc dự kiến phát hành trái phiếu bằng SGD nằm trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn của SHB, hướng tới mở rộng kênh huy động trung và dài hạn, tiếp cận thị trường vốn khu vực và tăng cường hiện diện quốc tế.

SHB dự kiến triển khai kế hoạch chào bán trái phiếu quốc tế và huy động khoản vay hợp vốn quốc tế trong tháng 10/2026. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của ngân hàng theo Văn bản số 9903/UBCK-QLCB. Ngày 12/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore cũng chấp thuận nguyên tắc đăng ký niêm yết trái phiếu dự kiến chào bán.

Theo đại diện SHB, việc trái phiếu được S&P xếp hạng AA trên cơ sở bảo lãnh của CGIF là dấu mốc trong quá trình mở rộng hiện diện trên thị trường vốn khu vực, đồng thời tạo thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ chiến lược phát triển.

Việc trái phiếu dự kiến phát hành của SHB được S&P Global Ratings xếp hạng ‘AA’ trên cơ sở bảo lãnh của CGIF là dấu mốc quan trọng trong hành trình mở rộng hiện diện của Ngân hàng trên thị trường vốn khu vực

Khẳng định năng lực triển khai giao dịch theo chuẩn mực quốc tế

Sự tham gia của CGIF cho thấy khả năng phối hợp của SHB với các định chế đa phương, tổ chức tư vấn và đối tác quốc tế trong việc xây dựng cấu trúc huy động vốn đáp ứng yêu cầu thị trường.

Năm 2025, SHB huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG), với tổng quy mô 600 triệu USD, thu hút 26 định chế tài chính quốc tế tham gia.

Các giao dịch góp phần bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, mở rộng mạng lưới đối tác và nâng cao năng lực thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính quốc tế.

Song song với đa dạng hóa nguồn vốn, SHB đã xây dựng Khung Tài chính Bền vững, quy định nguyên tắc sử dụng vốn, quy trình đánh giá và lựa chọn dự án, quản lý nguồn vốn và báo cáo phân bổ, tác động.

Ngân hàng xác định hội nhập quốc tế, phát triển bền vững và nâng cao năng lực tài chính là những nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chuẩn mực quản trị, quản trị rủi ro và minh bạch theo thông lệ quốc tế.

Với 33 năm hoạt động, SHB thuộc nhóm 4 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có quy mô lớn nhất Việt Nam. Ngân hàng đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển ngân hàng số và mở rộng cung ứng giải pháp tài chính; hướng tới trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số và ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực vào năm 2035.