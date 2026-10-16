SHB đã nhận toàn bộ giá trị chuyển nhượng SHBFinance từ Krungsri. (Ảnh: Vietnam+)

Krungsri - một trong những Tập đoàn tài chính của Thái Lan, thành viên Tập đoàn Tài chính MUFG (Nhật Bản) đã hoàn tất thanh toán toàn bộ giá trị chuyển nhượng cổ phần SHBFinance (nay đổi tên là SFinance) cho Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vào ngày 15/10.

Việc hoàn tất thương vụ đánh dấu cột mốc thành công của quá trình hợp tác chiến lược giữa SHB và Krungsri đồng thời mang ý nghĩa quan trọng đối với cổ đông và nhà đầu tư của SHB. Nguồn thặng dư vốn thu về sẽ tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, gia tăng nền tảng vốn, tạo dư địa mở rộng hoạt động kinh doanh, thúc đẩy quá trình chuyển đổi toàn diện và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong giai đoạn phát triển mới.

Thương vụ chuyển nhượng 100% vốn điều lệ SHBFinance mang lại nguồn thặng dư vốn đáng kể cho cổ đông của SHB cũng như nâng cao năng lực tài chính và vị thế của ngân hàng. Sau khi hoàn tất giao dịch, SHB tiếp tục hợp tác với Krungsri phát triển kinh doanh bán lẻ trên nền tảng công nghệ hiện đại, các sản phẩm tiện ích, dịch vụ tiên tiến.

Đặc biệt, SHB sẽ tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, tiếp tục đẩy mạnh quá trình chuyển đổi, số hóa, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới và hiện thực hóa mục tiêu vươn tầm quốc tế.

Thời gian qua, nền tảng tài chính của SHB liên tục được nâng cao thông qua việc phát hành thành công hơn 750 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, các quỹ, nhà đầu tư chuyên nghiệp và người lao động (ESOP), qua đó tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng và sẽ vươn lên tốp 4 ngân hàng tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông SHB thường niên năm 2026 đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 16%, bao gồm 10% bằng cổ phiếu và 6% bằng tiền mặt. SHB dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong tháng 11/2026 và triển khai chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2026, trên cơ sở hoàn tất các thủ tục theo quy định, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên 58.786 tỷ đồng, tiếp tục nâng cao nền tảng tài chính và nguồn lực cho chiến lược phát triển dài hạn./.