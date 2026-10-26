SHB Đà Nẵng 'vượt ải' Hà Nội FC

Tình huống trung vệ Nguyễn Anh Tiệp (Hà Nội FC) phạm lỗi ngăn cản tình huống tấn công nguy hiểm của Võ Nguyên Hoàng (SHB Đà Nẵng) dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp. Ảnh: BẢO LÂM

Với lợi thế sân nhà, SHB Đà Nẵng nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm từ những tình huống phạt góc ở những phút đầu trận đấu.

Phút thứ 9, Joel Brandon Lopez Pissano có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm, nhưng Nguyễn Công Nhật kịp lùi về phá bóng ngay trước vạch vôi, cứu thua cho Hà Nội FC.

Bước ngoặt trận đấu xuất hiện ở phút 18. Từ đường chuyền dài của Quế Ngọc Hải, Võ Nguyên Hoàng băng xuống hướng về khung thành đội khách. Trung vệ Nguyễn Anh Tiệp phạm lỗi ngăn cản tình huống tấn công và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến Hà Nội FC chỉ còn 10 cầu thủ trên sân.

Dù được chơi hơn người, SHB Đà Nẵng vẫn gặp nhiều khó khăn trước lối chơi của đối thủ, để Hà Nội FC tạo sức ép trong phần lớn thời gian còn lại của hiệp 1.

Tiền đạo Ivan Saponjic đệm bóng tinh tế đánh bại thủ thành Quan Văn Chuẩn để đưa SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn 1-0. Ảnh: BẢO LÂM

Đến phút 45+3, từ tình huống chuyển trạng thái của Quế Ngọc Hải, trung vệ Nguyễn Thành Chung xử lý lóng ngóng và buộc phải phạm lỗi với Bryan Ly, tạo cơ hội cho đội chủ nhà tổ chức tình huống tấn công.

Tận dụng thời cơ, Ivan Saponjic thoát xuống giữa hàng phòng ngự đối phương rồi dứt điểm chân phải tinh tế, đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn, đưa SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn 1-0 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, Hà Nội FC nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 49, Nguyễn Văn Tùng thực hiện đường tạt bóng nguy hiểm từ cánh phải, buộc thủ môn Đỗ Sỹ Huy phải đấm bóng giải nguy. Bóng sau đó dội xà ngang khung thành SHB Đà Nẵng, khiến đội chủ nhà thoát thua trong gang tấc.

Ngược lại, SHB Đà Nẵng cũng có cơ hội gia tăng cách biệt. Phút 53, Saponjic xoay người dứt điểm từ rìa vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành. Đến phút 64, tiền đạo này tiếp tục có cơ hội trong vòng cấm, song cú sút chân phải không thắng được thủ môn Quan Văn Chuẩn.

SHB Đà Nẵng thi đấu quả cảm trước Hà Nội FC để giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà Chi Lăng. Ảnh: BẢO LÂM

Trận đấu tiếp tục diễn ra quyết liệt với nhiều pha tranh chấp. Phút 76, Võ Huy Toàn bị trọng tài rút thẻ đỏ sau tình huống va chạm với cầu thủ Hà Nội FC. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài hủy thẻ đỏ và thay bằng thẻ vàng, giúp SHB Đà Nẵng tiếp tục duy trì đủ quân số.

Những phút cuối trận, Hà Nội FC dồn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ, trong khi SHB Đà Nẵng tập trung bảo toàn lợi thế. Phút 90+5, Saponjic có thêm cơ hội từ góc sút hẹp nhưng không thể ghi bàn. Đội chủ nhà đứng vững trước sức ép của đối thủ, bảo toàn chiến thắng 1-0 khi trận đấu khép lại.

Chiến thắng trước Hà Nội FC có ý nghĩa quan trọng với SHB Đà Nẵng sau giai đoạn thi đấu chưa đạt kỳ vọng. Sau 5 vòng đấu, đội bóng sông Hàn có 6 điểm, tạm xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng.