SHB Đà Nẵng thi đấu chạm trán trước một Ninh Bình FC đầy chất lượng. Ảnh: BẢO LÂM

Trận đấu tối 22/11 được kỳ vọng khởi đầu tích cực cho SHB Đà Nẵng dưới thời HLV Lee Young-jin. Sau thất bại trước Đồng Nai ở vòng đấu trước, đội chủ nhà rất cần một kết quả tốt để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, trước Ninh Bình FC có lực lượng đồng đều và lối chơi tổ chức tốt, SHB Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn. Bàn thắng của Hoàng Đức ở phút 24 sau đường căng ngang của Bảo Toàn cho thấy sự khác biệt về khả năng phối hợp và tận dụng cơ hội giữa hai đội.

Ở chiều ngược lại, SHB Đà Nẵng vẫn tạo được một số tình huống đáng chú ý nhưng thiếu sắc bén ở khâu cuối cùng. Những pha lên bóng chưa có tính đột biến cao, khả năng kết nối giữa các tuyến còn hạn chế khiến đội chủ nhà khó xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Ngay cả khi nỗ lực đẩy cao đội hình trong hiệp hai, các học trò của HLV Lee Young-jin vẫn không thể tìm được bàn gỡ.

Đáng tiếc, chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Nguyễn Hồng Phúc ở phút 74 càng khiến nhiệm vụ tìm kiếm điểm số trở nên khó khăn. Chung cuộc, SHB Đà Nẵng thua 0-1 trước Ninh Bình FC.

Chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Nguyễn Hồng Phúc ở phút 74 càng khiến nhiệm vụ tìm kiếm điểm số của SHB Đà Nẵng trở nên khó khăn. Ảnh: BẢO LÂM

Thất bại này tiếp tục bộc lộ hạn chế về sự ổn định và tổ chức tấn công của đội qua các vòng gần đây. Trong khi đó, tân HLV người Hàn Quốc cần thêm thời gian đánh giá lực lượng, điều chỉnh chiến thuật và xây dựng sự gắn kết.

Sau 8 vòng đấu, SHB Đà Nẵng có 9 điểm, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng và cần sớm khắc phục hạn chế để tránh áp lực từ nhóm cuối bảng.