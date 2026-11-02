SHB Đà Nẵng thắng trên sân khách

SHB Đà Nẵng đã có chiến thắng rất quan trọng trước Công an thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng)

Thi đấu lấn lướt, tạo được nhiều cơ hội hơn, nhưng ở những nửa đầu hiệp một, đội chủ nhà Công an Thành phố Hồ Chí Minh phòng ngự khá sơ hở. Phút thứ 17, từ một tình huống đá phạt góc, Matias tận dụng tốt cơ hội bật cao đánh đầu chính xác mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng.

Sau bàn thua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tấn công mạnh mẽ, trong khi đội khách lùi về phòng ngự tập trung, kiên cường chống đỡ. Trận đấu giằng co và căng thẳng về cuối hiệp đấu với các pha va chạm từ hai đội và không có thêm bàn thắng.

Thế trận thay đổi ở đầu hiệp hai khi SHB Đà Nẵng không còn tập trung phòng ngự mà tấn công mạnh mẽ, gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Sau những điều chỉnh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh dần gia tăng áp lực nửa cuối hiệp đấu với sự cơ động phối hợp của các mũi nhọn Olaha, Minh Hoàng và sau đó là Cummings trên hàng công, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.

Tuy nhiên, thủ môn Sỹ Huy của đội khách chơi xuất sắc, cứu thua nhiều pha bóng, góp phần giữ vững tỷ số thắng 1-0 cho SHB Đà Nẵng. Với chiến thắng này, SHB Đà Nẵng tăng thêm một bậc ở bảng xếp hạng, ở vị trí thứ tám với chín điểm, còn Công an Thành phố Hồ Chí Minh tụt xuống một bậc, xếp thứ sáu với 10 điểm.