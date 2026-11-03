SHB Đà Nẵng nối thêm niềm vui chiến thắng

Cầu thủ SHB Đà Nẵng (đang giữ bóng) thi đấu quyết tâm trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VPF

Chiến thắng nhiều ý nghĩa

Chiến thắng Công an Thành phố Hồ Chí Minh giúp SHB Đà Nẵng kéo dài những ngày vui sau khi vượt qua Hà Nội trên sân nhà Chi Lăng ở vòng 5. Ở trận đấu này, các học trò Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn biết phát huy sức mạnh của tinh thần tập thể để đánh bại những đối thủ được đánh giá mạnh hơn.

Trên sân Bình Dương, lối chơi đề cao sự chắc chắn ở phần sân nhà được Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn áp dụng cho các học trò, phần nào gây khó khăn cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh phòng ngự, SHB Đà Nẵng tổ chức phản công nhanh để gây áp lực cho đối thủ. Bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho SHB Đà Nẵng được ghi nhờ công của Matias. Trong tình huống phạt góc, hậu vệ này có pha không chiến mạnh mẽ ghi bàn vào lưới thủ môn Lê Giang Patrick.

Vượt qua đội chủ nhà, SHB Đà Nẵng có 9 điểm sau 6 vòng đấu, xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa thầy trò Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn với đội xếp trong tốp 5 là Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ 1 điểm. Có thể nói, đây là khởi đầu ấn tượng của SHB Đà Nẵng. Lần gần nhất đội có 9 điểm sau 6 vòng đấu là tại V-League 2017. Những mùa giải gần đây, đội khởi đầu chật vật. Gần nhất, ở mùa giải 2025 - 2026, đội chỉ giành được chiến thắng ở cuối giai đoạn lượt đi. Điều này mang đến nhiều khó khăn khi phải căng mình đua trụ hạng ở cuối mùa giải.

Chiến thắng trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh vì thế không chỉ mang về 3 điểm, mà còn tiếp thêm tự tin để SHB Đà Nẵng hướng đến chặng đường phía trước. Khi có tâm lý thoải mái, đội có thể tạo thêm bất ngờ trước các đội bóng được đánh giá mạnh hơn. Việc tích lũy điểm số ở giai đoạn lượt đi cũng mang nhiều ý nghĩa khi giải thường tranh đua quyết liệt ở những “khúc cua” quyết định.

Những điểm sáng

Nhìn từ 2 chiến thắng vừa qua, có thể thấy SHB Đà Nẵng thi đấu khởi sắc. Nhiệt huyết từ đường Pitch của Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn cùng sự cổ vũ của khán giả tiếp sức cho các cầu thủ thi đấu. Tinh thần quyết tâm, nỗ lực hết mình để xây dựng tập thể gắn kết được thể hiện rõ.

Các cầu thủ SHB Đà Nẵng ăn mừng bàn thắng. Ảnh: VPF

Với lợi thế sân nhà, Công an Thành phố Hồ Chí Minh gây nhiều áp lực lên khung thành, nhưng SHB Đà Nẵng đã đứng vững. Ngoài hàng hậu vệ thi đấu chặt chẽ và hỗ trợ cho nhau tốt, phải kể đến sự tỏa sáng của Đỗ Sỹ Huy. Thủ thành này thể hiện phong độ cao, cản phá nhiều tình huống dứt điểm hiểm hóc, cộng thêm may mắn làm nản lòng các chân sút Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Đỗ Sỹ Huy thi đấu ấn tượng khi thay thế Bùi Tiến Dũng bắt chính trong trận đấu với Hà Nội.

Ngoài ra, các ngoại binh cũng để lại dấu ấn trong chiến thắng của SHB Đà Nẵng. Trên hàng công, Ivan Saponjic tiếp tục thi đấu xông xáo, thể hiện điểm mạnh ở thể lực, khả năng tì đè và xử lý bóng tốt, tạo sức ép cho hàng thủ Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự nguy hiểm của Ivan Saponjic khiến các hậu vệ đội chủ nhà không dám mạo hiểm dâng cao. Matias và Ivo thi đấu tốt ở hàng phòng ngự. Bàn thắng của Matias cũng cho thấy khả năng không chiến tốt, gợi mở thêm phương án tấn công hiệu quả cho ban huấn luyện SHB Đà Nẵng.

Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn cho thấy khả năng sử dụng nhân sự hợp lý khi tung Lopez vào cuối hiệp 2. Khả năng cầm bóng tốt, xoay xở khéo léo của tiền vệ này giúp SHB Đà Nẵng giảm tải áp lực khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh dồn lên tìm bàn gỡ.

Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn cho biết: “SHB Đà Nẵng nỗ lực hết sức để hoàn thành mục tiêu đề ra. Hai cầu thủ Bryan Ly và Yvo bị ngộ độc thực phẩm trước giờ bóng lăn, nhưng vẫn quyết tâm ra sân hỗ trợ đội bóng. Chiến thắng tạo đà tâm lý tốt cho đội tiếp tục hướng đến những trận đấu tiếp theo. Cuộc đua ở V-League là chặng đường dài, vẫn còn nhiều thách thức và khó khăn phía trước, đòi hỏi đội tiếp tục giữ sự tập trung và quyết tâm cao nhất”.

Cũng theo ông Tuấn, chiến thắng trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh có phần may mắn. Đội chủ nhà tạo ra sức ép đáng kể, đặc biệt ở những tình huống tấn công từ hai biên. May mắn cho SHB Đà Nẵng là nhiều pha dứt điểm dội cột dọc và xà ngang. Sau vòng 6, SHB Đà Nẵng tiếp tục làm khách ở vòng 7 trên sân của Đồng Nai vào ngày 6/11. Đây là cơ hội để thầy trò Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn nối dài niềm vui chiến thắng khi đối thủ đang đối mặt nhiều khó khăn ở cuối bảng xếp hạng, mới có 1 điểm sau 6 trận đấu.