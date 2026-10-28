SHB Đà Nẵng nỗ lực vượt khó

SHB Đà Nẵng (giữa) thi đấu quyết tâm, đánh bại Hà Nội trên sân Chi Lăng. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Cởi bỏ áp lực

Trải qua 5 vòng đấu, V-League mùa giải năm nay mang đến những trận cầu sôi nổi, hấp dẫn trên khắp sân cỏ cả nước. Diễn biến các cuộc đua diễn ra căng thẳng, khó lường đã và đang mang đến sức hút cho giải.

Trên bảng xếp hạng, Sông Lam Nghệ An bất ngờ dẫn đầu với 11 điểm sau 5 trận. Xếp sau đội bóng xứ Nghệ ở nhóm dẫn đầu lần lượt là Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thép Xanh Nam Định, Ninh Bình và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cùng có 10 điểm. SHB Đà Nẵng xếp thứ 9 với 6 điểm.

Chiến thắng 1-0 trên sân nhà Chi Lăng trước Hà Nội tại vòng 5 giúp SHB Đà Nẵng thoát khỏi nhóm cuối và cởi bỏ áp lực tâm lý. Chuỗi 2 trận thua liên tiếp đã được cắt bằng trận đấu với tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao nhất. Tận dụng lợi thế chơi hơn người do đối thủ nhận thẻ đỏ từ hiệp 1, Ivan Saponjic ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Có thể cảm nhận, trong thời điểm khó khăn, SHB Đà Nẵng đã biết cách vượt khó bằng sức mạnh của tập thể. Hà Nội được đánh giá có đội hình vượt trội và thực tế trên sân cũng là đội chủ động chơi tấn công, nhưng không thể ghi bàn khi SHB Đà Nẵng thi đấu kiên cường.

Chiến thắng trên sân Chi Lăng gợi lại niềm vui khi SHB Đà Nẵng từng loại Hà Nội khỏi Cúp Quốc gia 2026 - 2027.

Kể từ đầu mùa giải đến nay, SHB Đà Nẵng thắng 2 trận trên sân Chi Lăng. Sự tiếp lửa của khán giả nhà từ các phía khán đài đã mang đến tinh thần hưng phấn, quyết tâm cho các học trò Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn. Tinh thần này được kỳ vọng tiếp tục phát huy giúp đội bóng chinh phục các thử thách.

Anh Nguyễn Văn Hoàng, thành viên Hội Cổ động viên SHB Đà Nẵng cho hay: “So với mặt bằng chung các đội tại V-League, SHB Đà Nẵng có lực lượng không được đánh giá cao bằng. Biết phát huy sức mạnh tập thể, đó là chìa khóa giúp đội mở ra chiến thắng.

V-League là chặng đua đường dài với nhiều khó khăn và thách thức đang chờ. Các trận đấu vừa qua cũng cho thấy những cuộc cạnh tranh rất khó lường. Hy vọng trận thắng Hà Nội vừa qua tiếp thêm sự tự tin để SHB Đà Nẵng thi đấu tốt, tiếp tục trình diễn diện mạo tích cực”.

Các cầu thủ SHB Đà Nẵng ăn mừng bàn thắng. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Cần nỗ lực nhiều hơn

Với 6 điểm và vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, SHB Đà Nẵng tạm thời thoát khỏi nhóm cuối nhưng cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn. Ngoài Đồng Nai xếp cuối với 1 điểm, khoảng cách giữa các đội xếp phía sau với SHB Đà Nẵng chỉ bằng một trận thắng. Do đó, vị trí có thể thay đổi chỉ sau một vòng đấu.

Theo lịch thi đấu, thầy trò Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn có 2 trận làm khách liên tiếp trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai ở vòng 6 và 7. Đây là thử thách khó khi 2 đối thủ đều quyết tâm giành chiến thắng để cạnh tranh ở 2 đầu bảng xếp hạng.

Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn có mùa giải thứ 3 dẫn dắt SHB Đà Nẵng. Đội khởi đầu V-League 2026 - 2027 đến lúc này với kết quả tốt hơn những mùa giải trước. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế cần khắc phục để bứt phá, tránh rơi vào tình cảnh khó khăn khi chật vật đua trụ hạng.

Hàng thủ vẫn là nỗi lo khi thiếu tập trung trong một số thời điểm. Trận đấu với Hà Nội, đội để lộ nhiều khoảng trống cho đối thủ dứt điểm. Nhờ sự tỏa sáng của thủ thành Đỗ Sỹ Huy mới giúp SHB Đà Nẵng giữ sạch lưới... Đây là bài toán mà Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn cần tìm lời giải ở trận đấu với Công an Thành phố Hồ Chí Minh sắp tới.

Sau 5 vòng đấu, SHB Đà Nẵng đã định hình bộ khung đá chính thường xuyên. Các ngoại binh gồm: Matias Fracchia Moreira, Yvo Calleros, Joel Lopez Pissano và Ivan Saponjic hình thành trục “xương sống” cho đội. Các cầu thủ này đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, là cơ sở để đội tiếp tục xây dựng lối chơi hiệu quả hơn ở chặng đường phía trước.

Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn cho hay: “Đội nỗ lực giành điểm ở từng trận đấu để từng bước vượt qua khó khăn. Chiến thắng trước Hà Nội mang lại nhiều ý nghĩa với đội và giúp tâm lý các cầu thủ thoải mái hơn. Sau trận đấu này, đội duy trì guồng quay tập luyện nghiêm túc. Các hạn chế được ban huấn luyện phân tích để cầu thủ cải thiện. Toàn đội duy trì sự tập trung và quyết tâm cao nhất để tiếp tục cuộc đua ở mùa giải năm nay”.