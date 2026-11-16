SHB Đà Nẵng nỗ lực cải thiện thứ hạng tại mùa giải V.League 2026/2027

SHB Đà Nẵng thi đấu quả cảm trước Hà Nội FC để giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà Chi Lăng. Ảnh: BẢO LÂM

Bước vào mùa giải mới, SHB Đà Nẵng đặt quyết tâm làm mới hình ảnh, tìm lại vị thế của một đội bóng giàu truyền thống. Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Lê Đức Tuấn đang cho thấy những chuyển biến rất tích cực. Điểm đáng ghi nhận là khả năng cạnh tranh sòng phẳng trước các đối thủ được đánh giá cao.

Các chiến thắng ấn tượng trước Thép Xanh Nam Định, Hà Nội FC và Công an TP.HCM minh chứng cho việc SHB Đà Nẵng đã biết cách tổ chức thế trận phòng ngự phản công hợp lý và tận dụng tốt cơ hội để tạo khác biệt. Đặc biệt, các cầu thủ luôn thể hiện tinh thần nhập cuộc tự tin, quyết tâm chơi với tất cả những gì mình có.

Sau thất bại đậm trước Hải Phòng FC, đội bóng sông Hàn đã cho thấy khả năng tự điều chỉnh ngay ở vòng đấu kế tiếp. Cụ thể, trong cuộc đối đầu với Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng không chỉ tạo được lợi thế về tỷ số mà còn chủ động kiểm soát thế trận sau khi có bàn dẫn trước, duy trì sự tập trung để hạn chế sức ép từ đối thủ.

SHB Đà Nẵng bước vào mùa giải năm nay với nhiều sự bổ sung chất lượng. Ảnh: BẢO LÂM

Chia sẻ sau trận thắng Công an TP.HCM, HLV trưởng Lê Đức Tuấn cho biết toàn đội luôn nỗ lực hết sức để hoàn thành mục tiêu. Trước giờ bóng lăn, bộ đôi ngoại binh Bryan Ly và Yvo dù gặp vấn đề ngộ độc thực phẩm nhưng vẫn quyết tâm ra sân hỗ trợ đồng đội.

Theo HLV Lê Đức Tuấn, những chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng về mặt tinh thần, tạo đà tâm lý tốt. Tuy nhiên, chặng đường V.League vẫn còn dài, đòi hỏi các cầu thủ phải duy trì sự tập trung cao độ.

Đánh giá về chặng đường vừa qua, Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng Nguyễn Huy Tài cho rằng, những kết quả tích cực là tín hiệu đáng khích lệ sau nhiều mùa giải khó khăn. Tinh thần thi đấu máu lửa, sự đoàn kết giữa nội binh và ngoại binh là chìa khóa giúp tập thể nhanh chóng hòa nhập.

Bên cạnh đó, sự đồng hành của lãnh đạo thành phố, nhà tài trợ đã tạo nền tảng vững chắc để câu lạc bộ thay đổi toàn diện. Công tác chuẩn bị hậu cần được quan tâm sát sao, từ việc cải tạo mặt sân Chi Lăng, sân tập, phòng thể chất, phòng thay đồ đến đường hầm ra sân đều được nâng cấp, ứng dụng công nghệ phân tích chuyên môn nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho cầu thủ.

Đội bóng sông Hàn ăn mừng chiến thắng trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: BẢO LÂM

Về định hướng chuyên môn, ông Nguyễn Huy Tài khẳng định ban lãnh đạo trao toàn quyền chủ động cho ban huấn luyện: "Lối chơi là vấn đề ban huấn luyện chịu trách nhiệm điều chỉnh và hoàn thiện. Ban huấn luyện có quyền đề xuất hỗ trợ, nhưng câu lạc bộ không can thiệp sâu vào công tác chuyên môn", ông Tài nói.

Sự lột xác của đội bóng đã được người hâm mộ ghi nhận. Anh Nguyễn Văn Toán (sinh năm 1982, trú phường Hòa Xuân), thành viên Hội Cổ động viên SHB Đà Nẵng chia sẻ:“Những vòng đấu đầu mùa giải năm nay, câu lạc bộ cho thấy nhiều điểm tích cực so với các mùa trước. Tôi tin với tinh thần đoàn kết hiện tại, đội bóng có thể hoàn thành mục tiêu Top 5”.

Cùng với đó, câu lạc bộ cũng đang hỗ trợ thành lập Hội cổ động viên người nước ngoài nhằm mở rộng cộng đồng yêu bóng đá tại Đà Nẵng.

Phòng thay đồ clb SHB Đà Nẵng được thiết kế hiện đại theo phong cách các đội bóng châu Âu. Ảnh: BẢO LÂM

Trước mắt, SHB Đà Nẵng vẫn kiên định với mục tiêu lọt vào Top 5 chung cuộc, phấn đấu kết thúc lượt đi ở vị trí thứ 6 hoặc thứ 7 để tạo đà bứt phá cho giai đoạn quyết định.

[VIDEO] - SHB Đà Nẵng giành chiến thắng trước Hà Nội FC và Công an Thành phố Hồ Chí Minh: