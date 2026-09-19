SHB Đà Nẵng mượn 2 cầu thủ từ Nam Định và Hà Nội FC
CLB SHB Đà Nẵng chính thức có sự bổ sung trên hàng công khi chiêu mộ tiền đạo Việt kiều Pháp Kalvin Lương từ T.Nam Định theo dạng cho mượn. Kalvin Lương cao 1m81 có thể chơi ở vị trí trung phong hoặc đảm nhiệm vai trò tiền đạo trái, tiền đạo.
Ở tuyến phòng ngự, hậu vệ Mai Sỹ Hoàng cũng nhập SHB Đà Nẵng theo dạng cho mượn từ Hà Nội FC.Sỹ Hoàng (1999), trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của SLNA từng khoác áo SLNA và H. Hà Tĩnh trước khi chuyển đến Hà Nội FC. Sở trường thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái, Sỹ Hoàng được cho là sự thay thế Phi Hoàng đã chuyển đến CLB Công an TPHCM.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/shb-da-nang-muon-2-cau-thu-tu-nam-dinh-va-ha-noi-fc-post358161.html