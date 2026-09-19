SHB Đà Nẵng mượn 2 cầu thủ từ Nam Định và Hà Nội FC

Kalvin Lương

Ở tuyến phòng ngự, hậu vệ Mai Sỹ Hoàng cũng nhập SHB Đà Nẵng theo dạng cho mượn từ Hà Nội FC.Sỹ Hoàng (1999), trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của SLNA từng khoác áo SLNA và H. Hà Tĩnh trước khi chuyển đến Hà Nội FC. Sở trường thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái, Sỹ Hoàng được cho là sự thay thế Phi Hoàng đã chuyển đến CLB Công an TPHCM.