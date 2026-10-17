SHB Đà Nẵng - Hải Phòng:Chờ chiến thắng trên sân Chi Lăng

SHB Đà Nẵng (bên phải) được chờ đợi sẽ thi đấu tốt, giành chiến thắng trước Hải Phòng trên sân Chi Lăng. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Mục tiêu 3 điểm

Hải Phòng bước vào mùa giải V-League 2026 - 2027 với cuộc tái thiết lực lượng mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên trưởng Đặng Văn Thành, sau khi chia tay hàng loạt công thần. Tuy nhiên, kết quả đến lúc này của đội bóng đất cảng chưa như kỳ vọng. Họ mới có 3 điểm sau 3 trận đấu.

Sau trận thua 1-4 trước Ninh Bình ở vòng 1, Hải Phòng giành chiến thắng 3-1 trên sân của Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 2. Ở vòng 3, các học trò của Huấn luyện viên Đặng Văn Thành để thua 1-2 trước Thanh Hóa. Trước đó, ở vòng đầu tiên cúp quốc gia, đội chủ sân Lạch Tray bị Thép Cần Thơ đánh bại 1-0. Đáng chú ý, sân nhà vốn được mệnh danh “chảo lửa” lại là nơi chứng kiến 3 trận thua của Hải Phòng kể từ đầu mùa giải.

Khởi đầu không như ý, Hải Phòng đang quyết tâm giành chiến thắng trước SHB Đà Nẵng để giải tỏa sức ép và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Niềm kỳ vọng lớn nhất trên hàng công của đội bóng đất cảng ở trận này là Milan Makaric. Tiền đạo người Serbia am hiểu SHB Đà Nẵng khi trải qua một mùa giải gắn bó và mới chia tay đội bóng để khoác áo Hải Phòng từ đầu mùa giải năm nay. Đây cũng là cuộc hội ngộ thú vị của Milan Makaric với đội bóng cũ, nơi từng giúp anh tỏa sáng với các bàn thắng ấn tượng ở V-League.

Với SHB Đà Nẵng, chiến thắng cũng là mục tiêu hướng đến. Có cùng 3 điểm như Hải Phòng nhưng SHB Đà Nẵng xếp áp chót trên bảng xếp hạng do kém hơn về hiệu số. Đội chủ sân Chi Lăng thua 2-3 trước Thanh Hóa ở vòng 1, thắng Nam Định 3-0 ở vòng 2 và vừa để thua 0-3 trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 3.

Thi đấu vòng 4 trên sân nhà là lợi thế của SHB Đà Nẵng. Ngoài ra, so về lực lượng, đội chủ sân Chi Lăng cũng “một chín một mười” với Hải Phòng. Để cụ thể hóa mục tiêu giành 3 điểm, nhiều khả năng Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn sử dụng đội hình mạnh thiên về tấn công. Bộ khung gồm: Tiến Dũng, Việt Hoàng, Ngọc Hải, Matias, Hồng Phúc, Yvo Calleros, Đình Duy, Minh Quang, Lopez, Nguyên Hoàng và Ivan Saponjic có thể đá chính.

Cần khắc phục hạn chế

SHB Đà Nẵng từng vượt qua Nam Định 3-0 ở vòng 2 trên sân Chi Lăng. Thế nhưng chạm trán Hải Phòng chiều nay, các học trò Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn cần thể hiện bản lĩnh và diện mạo tích cực để giành trọn 3 điểm.

Anh Nguyễn Hải Hoàng, cổ động viên phường Hòa Xuân, nhìn nhận: “Trước đối thủ ngang tầm như Hải Phòng, SHB Đà Nẵng có cơ hội thể hiện lối chơi sở trường. Yêu cầu đặt ra là các cầu thủ phải thể hiện tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao nhất. Bên cạnh đó, các hạn chế bộc lộ trong trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai cần được khắc phục. Tôi chờ đợi màn trình diễn tốt, lối chơi hiệu quả hơn của đội để giành chiến thắng”.

Bên cạnh không thể hoàn thành mục tiêu tích lũy điểm số, trận thua trước Hoàng Anh Gia Lai còn bộc lộ các hạn chế của SHB Đà Nẵng. Phần lớn thời gian, các học trò Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn không thể tổ chức tấn công và không có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành đối thủ.

Có thể thấy, đội thiếu người cầm nhịp, triển khai lối chơi. Trong đó, khi thiếu Lopez, tuyến giữa của SHB Đà Nẵng thi đấu thiếu sáng tạo. Những cầu thủ như Phan Văn Long, Lê Văn Quang Duyệt chưa thể thay thế vai trò của Lopez. Bên cạnh đó, các vị trí trong đội hình chưa có sự gắn kết, thường mất bóng đáng tiếc trong các tình huống phản công nhanh.

Bàn thua thứ hai và thứ ba của SHB Đà Nẵng cũng bộc lộ hạn chế ở khâu phòng ngự. Các hậu vệ không kèm chặt người và không có sự bọc lót cho nhau, để cho đối thủ có khoảng trống dứt điểm tương đối thoải mái trong vòng cấm.

Theo Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn, trận thua trước Hoàng Anh Gia Lai là kết quả đáng tiếc. Bàn thua đầu tiên trên chấm 11m là bước ngoặt của trận đấu. Sau bàn thua này, tâm lý và ý chí thi đấu của các cầu thủ SHB Đà Nẵng bị ảnh hưởng nặng nề, dẫn đến việc kiểm soát thế trận không tốt và để Hoàng Anh Gia Lai áp đảo trong phần còn lại của trận đấu.

“Trận đấu này, hàng công của SHB Đà Nẵng thi đấu bế tắc, không thể tạo ra cơ hội nguy hiểm đáng kể để tìm bàn gỡ trước một đối thủ đang rất khát điểm. Đây là hạn chế mà ban huấn luyện nỗ lực khắc phục cho các cầu thủ trong một tuần qua. Đội sẽ nỗ lực nhiều hơn ở trận đấu với Hải Phòng để giành kết quả tốt, đáp lại sự chờ đợi của người hâm mộ”, ông Tuấn chia sẻ.