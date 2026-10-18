SHB Đà Nẵng bại trận ngay trên sân nhà

Đà Nẵng nhập cuộc đầy ấn tượng, tạo nhiều áp lực trước Hải Phòng FC. Ảnh: BẢO LÂM

SHB Đà Nẵng tiếp Hải Phòng FC tại Vòng 4 LPBank V.League 1 mùa giải 2026 - 2027 trên sân Chi Lăng tối 17/10.

Nhập cuộc với quyết tâm tìm lại chiến thắng sau trận thua 0-3 trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 3, SHB Đà Nẵng tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Ở phút 18 của trận đấu, sau khi nhận được chuyền của Ivan Saponijc, Bryan Ly lốp bóng đẳng cấp đánh bại thủ thành Văn Toản, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng sông Hàn không kéo dài lâu. Phút 25, Tagueu đánh đầu đưa trận đấu trở về vạch xuất phát sau quả tạt bên cánh phải. Sáu phút sau, tiền đạo này tiếp tục ghi bàn, giúp Hải Phòng vượt lên dẫn 2-1.

Dù ghi bàn dẫn trước, nhưng với sự hớ hênh của hàng thủ, SHB Đà Nẵng nhận thất bại 1-5 trước Hải Phòng FC. Ảnh: BẢO LÂM

Trước khi hiệp 1 khép lại, Tagueu hoàn tất cú hat-trick ở phút 41 bằng pha dứt điểm trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng có cơ hội rút ngắn cách biệt ở phút 35 nhưng cú đá phạt của Quế Ngọc Hải đưa bóng trúng cột dọc.

Sang hiệp 2, SHB Đà Nẵng nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi của đối thủ. Phút 78, Milan Makaric, người từng khoác áo đội bóng sông Hàn, tận dụng tình huống thoát xuống để ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho Hải Phòng.

Đến phút 90+3, Makaric tiếp tục lập công, ấn định chiến thắng 5-1 cho đội bóng đất cảng. Kết quả này khiến SHB Đà Nẵng tiếp tục đối diện nhiều thách thức trong hành trình cải thiện thành tích tại V.League mùa giải năm nay.

Ở vòng 5, SHB Đà Nẵng tiếp tục thi đấu trên sân nhà, tiếp Hà Nội FC ngày 25/10.