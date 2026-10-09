SHB bác tin đồn liên quan việc phát hành tăng vốn

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB). Ảnh: BNEWS/TTXVN phát

Đồng thời khẳng định hoạt động kinh doanh của ngân hàng vẫn được duy trì liên tục, an toàn, ổn định; các kế hoạch tài chính, quản trị và điều hành được triển khai theo đúng quy định pháp luật.

Theo SHB, ngân hàng đang chủ động củng cố năng lực tài chính, đa dạng hóa nguồn vốn và nâng cao chất lượng quản trị, qua đó tạo nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.

Một trong những nội dung được SHB làm rõ là tiến độ tăng vốn điều lệ. Ngân hàng cho biết đã triển khai các phương án tăng vốn theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tuân thủ đầy đủ trình tự, điều kiện và thủ tục pháp lý hiện hành.

Theo đó, phương án tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trên cơ sở phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua. SHB sau đó đã hoàn thành các thủ tục chào bán, phát hành cổ phiếu theo quy định và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận kết quả chào bán. Số cổ phiếu phát hành thêm đã được đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và ghi nhận vào tài khoản chứng khoán của cổ đông.

Hiện SHB đã nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước sửa đổi mức vốn điều lệ ghi tại Giấy phép thành lập và hoạt động. Hồ sơ đang được cơ quan quản lý xem xét. Ngân hàng cho biết dự kiến hoàn tất thủ tục liên quan trong tháng 10/2026. Sau khi được Ngân hàng Nhà nước ghi nhận mức vốn điều lệ mới, SHB sẽ tiếp tục hoàn tất thủ tục niêm yết bổ sung và công bố chính thức thời điểm cổ phiếu được đưa vào giao dịch theo quy định.

SHB cũng cho biết việc tăng vốn nhằm củng cố năng lực tài chính, gia tăng vốn tự có, nâng cao khả năng đáp ứng các tỷ lệ an toàn, đồng thời tạo thêm dư địa cho tăng trưởng tín dụng, đầu tư công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng hoạt động kinh doanh. Ngân hàng nhấn mạnh quá trình này được triển khai trên cơ sở cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng, hiệu quả sử dụng vốn, quản trị rủi ro và yêu cầu phát triển bền vững.

Bên cạnh tăng vốn điều lệ, SHB đang mở rộng các kênh huy động vốn trung và dài hạn từ thị trường quốc tế. Trong tháng 10/2026, ngân hàng dự kiến triển khai kế hoạch chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế và huy động khoản vay hợp vốn quốc tế.

Trước đó, ngày 18/9/2026, SHB đã công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu quốc tế và thực hiện các thủ tục liên quan. Đến ngày 6/10/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Văn bản số 9903/UBCK/QLCB chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của SHB.

Theo SHB, việc tiếp cận thị trường vốn quốc tế đòi hỏi ngân hàng đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ pháp lý, minh bạch tài chính, quản trị rủi ro và các điều kiện thẩm định của đối tác, nhà đầu tư. Việc phát triển các kênh huy động vốn này nhằm đa dạng hóa nguồn lực tài chính, củng cố cơ cấu vốn trung và dài hạn và tăng tính linh hoạt trong quản lý nguồn vốn.

Về các chỉ tiêu an toàn, SHB cho biết tại ngày 30/6/2026, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất đạt 11,81%, cao hơn mức tối thiểu 8% theo quy định; tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt 17,05%, so với mức tối thiểu 10%; tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) ở mức 80,6%, thấp hơn giới hạn tối đa 85%.

SHB cho rằng các chỉ tiêu trên phản ánh năng lực vốn và khả năng quản lý thanh khoản của ngân hàng, tạo bộ đệm an toàn cho hoạt động kinh doanh và đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán. Ngân hàng cũng cho biết đã công bố thông tin về tỷ lệ an toàn vốn kỳ 30/6/2026 vào ngày 30/9/2026 theo quy định, bao gồm các nội dung định tính và định lượng liên quan đến vốn tự có, tài sản có rủi ro và tỷ lệ an toàn vốn.

Đáng chú ý, SHB cho biết hoạt động huy động vốn, cấp tín dụng, thanh toán trong nước và quốc tế cùng các dịch vụ ngân hàng vẫn được triển khai bình thường theo kế hoạch. Ngân hàng tiếp tục quản trị nguồn vốn, cân đối dòng tiền, giám sát thanh khoản và theo dõi các chỉ tiêu an toàn nhằm bảo đảm chủ động trong điều hành và đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng.

Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà khẳng định SHB trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, đồng hành của cổ đông và thấu hiểu những quan tâm đối với hoạt động, kế hoạch tăng vốn của ngân hàng. SHB cam kết tiếp tục minh bạch thông tin, thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật, bảo đảm hoạt động an toàn, ổn định và nỗ lực tạo dựng giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng.

Đối với các thông tin chưa được kiểm chứng, SHB khuyến nghị khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan thận trọng với những thông tin không rõ nguồn gốc hoặc các nhận định mang tính suy diễn về hoạt động của ngân hàng. SHB đồng thời đề nghị các bên chủ động đối chiếu thông tin từ các kênh công bố chính thức của ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước và các nguồn tin đáng tin cậy để có cơ sở đánh giá khách quan.

Ngân hàng khẳng định tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin, phối hợp với cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện các thủ tục liên quan, đồng thời duy trì hoạt động an toàn, ổn định, nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả quản trị.

Trước đó, trên một số nhóm chứng khoán và môi giới xuất hiện thông tin cho rằng SHB có thể đã vi phạm mục đích phát hành cổ phiếu trong đợt chào bán hồi tháng 4, đồng thời không loại trừ khả năng kết quả phát hành bị hạn chế hoặc hủy bỏ. Những thông tin này được cho là đã tác động đến tâm lý nhà đầu tư và diễn biến giá cổ phiếu SHB trong phiên giao dịch trước đó.

Cũng trong ngày 9/10, SHB công bố thông tin về việc hai Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tài và Đinh Ngọc Dũng đăng ký mua tổng cộng 4 triệu cổ phiếu SHB. Theo đó, mỗi lãnh đạo đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/10 đến 12/11 bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Trước giao dịch, ông Đinh Ngọc Dũng đang sở hữu khoảng 1,6 triệu cổ phiếu SHB, trong khi ông Nguyễn Hữu Tài nắm giữ 443.000 cổ phiếu. Nếu hoàn tất giao dịch như đăng ký, lượng cổ phiếu SHB do hai Phó Tổng Giám đốc này sở hữu sẽ tiếp tục tăng đáng kể.

Chốt phiên giao dịch ngày 9/10, cổ phiếu SHB giảm về 10.000 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025. So với cùng thời điểm cách đây một năm, thị giá SHB hiện đã giảm khoảng 43%.