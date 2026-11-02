SHB: 9 tháng lãi hơn 14.300 tỷ đồng, tổng tài sản tiến sát 1 triệu tỷ

Lợi nhuận quý III tăng 57%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) ghi nhận thu nhập lãi thuần trong quý đạt 6.493 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Nguồn thu ngoài lãi cũng tăng trưởng mạnh khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 120%, mang về 1.920 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và hoạt động khác lần lượt đạt 219 tỷ đồng và 498 tỷ đồng, tương ứng tăng 215% và 246% so với cùng kỳ.

Tổng thu nhập hoạt động quý III theo đó đạt gần 9.150 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

Trong khi chi phí hoạt động tăng 43%, lên 2.328 tỷ đồng, ngân hàng cũng tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 11%, lên 1.653 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ sự tăng trưởng của các nguồn thu, SHB vẫn báo lãi trước thuế quý III ghi nhận 5.166 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 14.309 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, thu nhập lãi thuần 9 tháng giảm 6%, còn 18.751 tỷ đồng, do chi phí lãi tăng 48%, cao hơn mức tăng 25% của thu nhập lãi. Tuy nhiên, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng hơn 3 lần, lên 5.744 tỷ đồng, góp phần bù đắp sự sụt giảm của nguồn thu từ lãi.

Trong kỳ, ngân hàng dành 7.010 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 12% so với cùng kỳ, tương đương gần 33% lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng.

Tổng tài sản tiến sát 1 triệu tỷ đồng, các khoản phải thu tăng mạnh

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của SHB đạt 993.512 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm và tiến sát mốc 1 triệu tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng 670.302 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm.

Danh mục chứng khoán kinh doanh tăng mạnh từ mức 41 triệu đồng hồi đầu năm lên 1.704 tỷ đồng tại cuối tháng 9. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, danh mục chứng khoán kinh doanh tại thời điểm cuối quý III chủ yếu là chứng khoán nợ do các tổ chức tín dụng trong nước phát hành.

Bên cạnh đó, chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán tăng 39%, lên 16.921 tỷ đồng. Danh mục chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận 31.783 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm.

Một khoản mục khác có quy mô đáng chú ý là tài sản Có khác, tăng 33% so với đầu năm, lên 106.362 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu khác tăng 24%, đạt 81.272 tỷ đồng, tương đương khoảng 76% tài sản Có khác và 8,2% tổng tài sản ngân hàng.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng ghi nhận 646.402 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác tăng 6%, lên 157.826 tỷ đồng. Trong khi đó, số dư phát hành giấy tờ có giá giảm nhẹ 1%, còn 52.666 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại cuối tháng 9 đạt 79.200 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 45.942 tỷ đồng, còn lợi nhuận chưa phân phối tăng 95%, đạt 22.662 tỷ đồng.

Nợ nhóm 2 tăng 126%, nợ nhóm 5 giảm 7%

Về chất lượng tài sản, tại ngày 30/9/2026, tổng nợ xấu nội bảng của SHB ghi nhận 14.889 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Tuy nhiên, nhờ dư nợ cho vay khách hàng tăng nhanh hơn, tỷ lệ nợ xấu giảm từ khoảng 2,37% cuối năm ngoái xuống còn 2,22% tại cuối quý III.

Trong cơ cấu nợ xấu, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng 32%, lên 2.352 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng 7%, ghi nhận 4.615 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm 7%, còn 7.923 tỷ đồng, song vẫn chiếm hơn một nửa tổng dư nợ xấu của ngân hàng.

Đáng chú ý, nợ cần chú ý (nhóm 2) tăng 126% so với đầu năm, lên 9.316 tỷ đồng. Tổng dư nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 theo đó ghi nhận 24.205 tỷ đồng, tăng khoảng 29% so với thời điểm cuối năm 2025.

Trong khi nợ xấu tăng nhẹ, số dư dự phòng rủi ro cho vay khách hàng của SHB tăng 16%, lên 12.159 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu theo đó cải thiện từ khoảng 72% hồi đầu năm lên gần 82% tại cuối quý III, tương đương tăng gần 10 điểm phần trăm sau 9 tháng.