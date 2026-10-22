'Shaun the sheep' trở lại có gì thu hút khán giả gen Z vào dịp Halloween năm nay?

Shaun the sheep: Quái lạ ghé nhà lấy bối cảnh tại trang trại Mossy Bottom yên bình khi lễ Halloween đến gần. Câu chuyện bắt đầu bằng việc Shaun và đàn cừu lén lút trồng một khu vườn bí ngô bí mật. Tuy nhiên, một chuỗi sự cố dây chuyền liên hoàn đến từ ông chủ trang trại vụng về đã phá hủy hoàn toàn công sức của đàn cừu. Không chịu lùi bước, Shaun đã tự tay tìm cách xử lý nhưng vô tình đưa đường dẫn lối cho một vị khách “quái lạ” đến ngôi làng.

Sự xuất hiện không báo trước của nhân vật lạ lùng này đã khiến người dân tại Mossy Bottom hoảng loạn, hoài nghi rằng đó là một quái vật đáng sợ từ rừng xanh. Cùng sự hỗ trợ của cô bác sĩ thú y mới chuyển đến và chú chó quản gia Bitzer, Shaun và đàn cừu bước vào hành trình dở khóc dở cười, đầy những tình huống vụng về đến gục ngã đúng chất Shaun the sheep trước giờ. Hơn hết, thời điểm dịp lễ hội Halloween đến gần khiến cho công cuộc tháo gỡ “mớ bòng bong” này của dàn nhân vật thêm phần hồi hộp.

Một trong những điểm sáng giúp phim ghi điểm trong mắt khán giả chính là lối kể chuyện gần gũi, tinh tế. Dù xây dựng phần bối cảnh đậm chất Halloween, phim phần nào làm dịu đi tính chất kinh dị, kết hợp cùng các tình huống vui nhộn nhưng vẫn đủ hồi hộp, tò mò để các khán giả nhỏ tuổi tập trung và hào hứng đến phút cuối.

Đặc biệt, nhờ phong cách không sử dụng lời thoại đặc trưng trước giờ của chính thương hiệu Shaun the sheep, tác phẩm phá vỡ mọi rào cản ngôn ngữ, thể hiện chất riêng của mình thông qua tình tiết, hình thể và biểu cảm nhân vật.

Trải qua nhiều năm phát triển, hình ảnh chú cừu Shaun với chỏm lông trắng trên đầu, cùng nụ cười tinh nghịch đã trở thành ký ức quen thuộc của hàng triệu fans. Trong phần phim mới, Shaun cùng các thành viên trong đàn cừu vẫn giữ nguyên nét đáng yêu, ngây thơ nhưng không kém phần lém lỉnh, cùng những pha nghịch ngợm hơn xưa.

Không cần những đoạn hội thoại dài dòng, đôi khi với chỉ ánh mắt hoang mang hay tiếng la thất thanh bất chợt, đàn cừu hay chú chó Bitzer cũng đủ sức thuyết phục người xem. Qua đó, mối quan hệ giữa ông chủ vụng về và đàn cừu trở thành tâm điểm, giúp các bé “bỏ túi” thêm những bài học hay về tinh thần đồng đội, cách yêu môi trường, những người xung quanh và cả chính bản thân mình.