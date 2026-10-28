Sharp Dynabook tung máy tính 2-in-1 siêu nhẹ dùng chip Panther Lake

Dynabook, một thương hiệu máy tính danh tiếng đến từ Nhật Bản thuộc sở hữu của Tập đoàn Sharp, vừa chính thức giới thiệu mẫu máy tính xách tay đa năng mới mang tên V83/PA.

Đây là dòng sản phẩm hướng tới đối tượng người dùng văn phòng và doanh nhân, những người đòi hỏi một thiết bị vừa linh hoạt, mạnh mẽ lại vô cùng gọn nhẹ để phục vụ công việc di động hàng ngày.

Máy tính lai 2-in-1 siêu nhẹ Dynabook V83/PA.

Dynabook V83/PA được trang bị các dòng vi xử lý Intel Core Ultra thế hệ mới mang mã hiệu Panther Lake. Tùy chọn cao cấp nhất sở hữu con chip Intel Core Ultra 7 365 với cấu trúc 8 nhân xử lý.

Khả năng tính toán đa nhân của phiên bản này đạt hiệu suất nhỉnh hơn một chút so với vi xử lý Apple M3 thế hệ trước. Mặc dù đây không phải là một bước nhảy vọt quá bùng nổ về mặt sức mạnh, mức hiệu năng này hoàn toàn đáp ứng trơn tru và mượt mà mọi tác vụ làm việc công sở cũng như giải trí đa phương tiện.

Bên cạnh phiên bản cao cấp nhất, người dùng còn có thêm nhiều sự lựa chọn linh hoạt khác phù hợp với ngân sách như các bản dùng chip Core Ultra 5 325, Core Ultra 5 335 hoặc Core Ultra 7 355.

Để đảm bảo khả năng đa nhiệm và lưu trữ tối ưu, máy hỗ trợ dung lượng bộ nhớ RAM LPDDR5X chuẩn tốc độ cao lên đến 32 GB cùng ổ cứng thể rắn chuẩn NVMe dung lượng tối đa 1 TB.

Điểm nhấn ấn tượng trong thiết kế của Dynabook V83/PA nằm ở phần bản lề linh hoạt có khả năng xoay gập 360 độ. Thiết kế này cho phép thiết bị biến hình nhanh chóng từ một chiếc máy tính xách tay truyền thống thành một chiếc máy tính bảng tiện dụng.

Dynabook V83/PA có trọng lượng chỉ 990 gram.

Màn hình cảm ứng kích thước 13,3 inch sử dụng tấm nền TFT với độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel cùng tỷ lệ khung hình 16:10. Tỷ lệ màn hình dọc tối ưu này mang lại không gian hiển thị rộng rãi hơn, rất hữu ích khi người dùng duyệt web, đọc tài liệu hay xử lý các bảng tính phức tạp. Thêm vào đó, khả năng tương thích với bút cảm ứng chuyên dụng giúp việc ghi chú nhanh hay vẽ phác thảo trở nên tự nhiên và chính xác.

Mặc dù có kiểu dáng vô cùng mỏng nhẹ với trọng lượng chưa tới 990 gram, Dynabook vẫn trang bị cho chiếc máy này một hệ thống cổng kết nối phong phú.

Máy sở hữu hai cổng Thunderbolt 4 tốc độ cao, hai cổng USB-A 3.2 Gen 1 truyền thống, cổng xuất hình ảnh HDMI, khe cắm thẻ nhớ microSD, cổng cắm tai nghe tích hợp micro và thậm chí là cả cổng mạng LAN Ethernet.

Đây là một thiết bị mạnh mẽ đáp ứng công việc nhưng lại cực kỳ cơ động.

Về kết nối không dây, thiết bị tích hợp công nghệ Wifi 7 mới nhất, Bluetooth 5.4 cùng tùy chọn kết nối mạng di động 5G thông qua khe cắm SIM, giúp duy trì liên lạc và làm việc mọi lúc mọi nơi mà không phụ thuộc vào mạng Wifi cố định.

Với những ai cần mở rộng thêm thiết bị ngoại vi, việc kết nối với các bộ mở rộng cổng Thunderbolt chuyên dụng sẽ giúp tối ưu hóa không gian bàn làm việc một cách dễ dàng.

Các trang bị phụ trợ khác trên Dynabook V83/PA cũng được chăm chút kỹ lưỡng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Máy sở hữu hệ thống camera phía trước độ phân giải cao hỗ trợ nhận diện khuôn mặt bảo mật, cảm biến vân tay một chạm, hệ thống loa kép âm thanh nổi sống động cùng thời lượng pin theo công bố lên tới 16 tiếng sử dụng liên tục.

Hiện tại, sản phẩm đã chính thức ra mắt tại thị trường Nhật Bản. Nhờ mạng lưới phân phối rộng lớn của Sharp trên toàn cầu, nhiều khả năng mẫu máy tính xách tay siêu nhẹ này sẽ sớm được phát hành tại các thị trường quốc tế trong thời gian tới.

Biên niên sử thương hiệu máy tính Dynabook của Sharp.