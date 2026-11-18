Sharp vừa chính thức ra mắt Aquos sense11 tại Nhật Bản, mẫu smartphone tầm trung dành cho thị trường nội địa. Điểm nâng cấp nổi bật nằm ở màn hình OLED có độ sáng đỉnh 3.000 nit và viên pin 5.000 mAh, đi cùng chip Snapdragon 7s Gen 3.

Màn hình 3.000 nit: nâng cấp đáng chú ý nhất của Aquos sense11

Aquos sense11 trang bị màn hình Pro IGZO OLED kích thước 6,2 inch, độ phân giải 1080x2340 pixel và hỗ trợ tần số quét biến thiên. Độ sáng đỉnh đạt tới 3.000 nit, cao hơn thế hệ tiền nhiệm theo thông tin từ nguồn tin.

Theo nguồn tin, cải tiến này giúp người dùng quan sát rõ hơn khi dùng máy ngoài trời dưới điều kiện ánh sáng mạnh.

Sharp Aquos sense11 ra mắt

Snapdragon 7s Gen 3 và pin 5.000 mAh: cấu hình đủ cho nhu cầu hằng ngày

Máy sử dụng chip Snapdragon 7s Gen 3, kết hợp RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB. Riêng phiên bản không khóa mạng (SIM-free) có thêm tùy chọn RAM 12GB và bộ nhớ 256GB.

Theo nguồn tin, cấu hình này đáp ứng tốt các tác vụ đa nhiệm thường ngày và giúp tối ưu năng lượng cho viên pin 5.000 mAh.

Camera 50MP có OIS và các tính năng AI xử lý ảnh

Về nhiếp ảnh, Aquos sense11 có camera chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học OIS. Máy còn có camera góc siêu rộng 50MP với trường nhìn 122 độ và camera selfie 32MP.

Bên cạnh phần cứng, thiết bị tích hợp nhiều tính năng AI, gồm xóa vật thể, khử bóng mờ trên văn bản và loại bỏ hiện tượng phản chiếu qua kính.

Thông số chính của Aquos sense11

Ngày bán và giá tại Nhật Bản

Aquos sense11 sẽ lên kệ tại Nhật Bản vào ngày 26 tháng 11 qua các nhà mạng NTT Docomo, KDDI, SoftBank và Rakuten Mobile, cùng phiên bản SIM-free. Máy có bốn tùy chọn màu gồm Đồng, Vàng, Bạc và Đen.

Giá khởi điểm là JPY 94.600, tương đương khoảng 15,26 triệu đồng. Nguồn tin hiện chưa công bố thông tin về giá hay kế hoạch phân phối ở các thị trường khác.

Smartphone mới của Sharp có cấu hình ấn tượng

Hướng đi của Sharp ở phân khúc tầm trung

Nhìn chung, Aquos sense11 cho thấy nỗ lực cải tiến dòng sản phẩm tầm trung của Sharp, tập trung vào thời lượng pin và độ sáng màn hình. Thiết bị hứa hẹn là lựa chọn đáng chú ý tại thị trường Nhật Bản khi chính thức bán ra vào cuối tháng này.