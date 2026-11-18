Sharp vừa giới thiệu Aquos sense11, mẫu smartphone tầm trung mới dành cho thị trường nội địa Nhật Bản. Máy có màn hình Pro IGZO OLED đạt độ sáng đỉnh 3,000 nit, pin 5,000 mAh và chip Snapdragon 7s Gen 3. Sản phẩm bắt đầu bán ra từ ngày 26 tháng 11 với giá khởi điểm JPY 94,600 (tương đương 15.26 triệu đồng).

Màn hình Pro IGZO OLED: nâng cấp lớn nhất của Aquos sense11

Aquos sense11 dùng tấm nền Pro IGZO OLED kích thước 6.2 inch, độ phân giải 1080x2340 pixel. Màn hình hỗ trợ tần số quét biến thiên và đạt độ sáng đỉnh tới 3,000 nit.

Theo nguồn tin, cải tiến này giúp người dùng quan sát rõ hơn dưới ánh sáng mạnh ngoài trời so với thế hệ tiền nhiệm. Đây cũng là điểm được nhấn mạnh nhiều nhất trong đợt nâng cấp lần này.

Sharp Aquos sense11 ra mắt

Snapdragon 7s Gen 3 và pin 5,000 mAh: cấu hình cho nhu cầu hằng ngày

Máy dùng chip Snapdragon 7s Gen 3, đi kèm RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB. Phiên bản không khóa mạng (SIM-free) có thêm tùy chọn RAM 12GB và bộ nhớ 256GB.

Theo nguồn tin, cấu hình này đáp ứng tốt các tác vụ đa nhiệm hằng ngày. Chip cũng được tối ưu năng lượng cho viên pin 5,000 mAh.

Camera 50MP và các tính năng AI xử lý ảnh

Hệ thống camera gồm ba ống kính: camera chính 50MP có chống rung quang học OIS, camera góc siêu rộng 50MP với trường nhìn 122 độ và camera selfie 32MP.

Bên cạnh phần cứng, Aquos sense11 tích hợp nhiều tính năng AI hỗ trợ chụp và chỉnh ảnh. Các tính năng này gồm xóa vật thể, khử bóng mờ trên văn bản và loại bỏ hiện tượng phản chiếu qua kính.

Thông số chính của Aquos sense11

Giá bán, kênh phân phối và những điều chưa rõ

Aquos sense11 lên kệ tại Nhật Bản vào ngày 26 tháng 11. Máy được bán qua các nhà mạng NTT Docomo, KDDI, SoftBank, Rakuten Mobile và dưới dạng phiên bản SIM-free.

Smartphone mới của Sharp có cấu hình ấn tượng

Tuy nhiên, nguồn tin chưa nêu số liệu cụ thể về thời lượng pin thực tế hay mức cải thiện độ sáng so với đời trước. Thông tin về giá và thời điểm bán ở các thị trường ngoài Nhật Bản cũng chưa được công bố. Người dùng nên chờ thêm các bài kiểm tra độc lập trước khi đánh giá trải nghiệm thực tế.

Nhìn chung, Aquos sense11 cho thấy Sharp tập trung cải thiện màn hình sáng hơn và dung lượng pin lớn cho dòng tầm trung. Mẫu máy này được kỳ vọng là lựa chọn đáng chú ý tại thị trường Nhật Bản khi bán ra vào cuối tháng.