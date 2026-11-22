Tại chương trình kỷ niệm 4 năm thành lập Viện Doanh Trí và ra mắt Cộng đồng Doanh Trí, diễn ra ngày 21/11/2026 tại Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Việt (Shark Việt), Chủ tịch Tập đoàn Intracom, nhấn mạnh doanh nhân cần có bản lĩnh đối diện với rủi ro và không ngừng nỗ lực để vượt qua những thách thức trong kinh doanh. “Không bao giờ có sự may mắn đến với những người sợ rủi ro”, ông nói.

Sự ra đời của một cộng đồng doanh nhân, vì thế, không chỉ dừng lại ở việc tập hợp những người cùng lĩnh vực hay cùng mối quan tâm. Điều quan trọng hơn là tạo được môi trường để các thành viên hỗ trợ nhau, cùng giải quyết những bài toán kinh doanh và hướng tới những mục tiêu lớn hơn.

Ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch Tập đoàn Intracom. (Ảnh: Phan Chính)

Phát biểu tại sự kiện, Shark Nguyễn Thanh Việt đánh giá những chia sẻ của các chuyên gia tại tọa đàm trước đó đã mang đến nhiều góc nhìn về kinh tế, thị trường và hoạt động doanh nghiệp trong năm tới. Từ những vấn đề vĩ mô đến câu chuyện quản trị cụ thể, các doanh nhân có thêm cơ sở để cân nhắc lựa chọn hướng đi cho năm 2027.

Tuy nhiên, ông cho rằng cần nhìn thẳng vào thực tế: khó khăn là điều không thể tránh khỏi trong kinh doanh. Doanh nhân phải chấp nhận thực tế đó, thay vì chỉ kỳ vọng vào một môi trường thuận lợi hoặc những điều kiện hoàn hảo mới bắt đầu hành động.

“Khó khăn là có thật, mà doanh nhân thì phải chấp nhận khó khăn”, ông nói, đồng thời dẫn câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du: “Đã mang lấy nghiệp vào thân / Thì đừng trách lẫn trời gần trời xa”.

Theo ông Việt, lựa chọn kinh doanh đồng nghĩa với việc chấp nhận những biến số mà không phải lúc nào con người cũng có thể dự báo hay kiểm soát. Những kế hoạch được xây dựng trên lý thuyết có thể giúp doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn, nhưng thực tế luôn xuất hiện những tình huống nằm ngoài dự tính. Bản lĩnh của người điều hành nằm ở khả năng nhận diện vấn đề, đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Shark Việt nhấn mạnh là mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro. Theo ông, lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn. Do đó, doanh nghiệp cần đưa các yếu tố về quản trị, khoa học quản lý và khả năng kiểm soát rủi ro lên bàn cân trước khi quyết định mức độ mạo hiểm có thể chấp nhận.

Ông cho rằng doanh nhân không thể chỉ dựa vào những phép tính trong giáo trình để tạo nên thành công. Bởi hoạt động kinh doanh trên thực tế có rất nhiều biến số, đòi hỏi người đứng đầu phải có kinh nghiệm, khả năng phán đoán và sự quyết đoán trong những thời điểm quan trọng.

Điều đó không có nghĩa là doanh nghiệp bất chấp rủi ro. Ngược lại, việc hiểu rõ giới hạn của mình, đánh giá những khả năng có thể xảy ra và lựa chọn mức độ mạo hiểm phù hợp là một phần quan trọng của năng lực quản trị. Nhưng nếu quá sợ hãi trước những điều chưa chắc chắn, doanh nhân sẽ khó nắm bắt cơ hội và tạo ra những bước tiến mới.

“Bởi vì làm doanh nghiệp thì may mắn cũng chiếm phần lớn, nhưng nếu sợ hãi thì không nên làm doanh nghiệp”, ông Việt chia sẻ.

Ra mắt Hội đồng cố vấn của Viện Doanh trí.

Thông điệp này phản ánh đặc thù của hoạt động kinh doanh: không phải mọi quyết định đều có thể bảo đảm kết quả ngay từ đầu. Có những cơ hội chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, có những thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư trước khi nhìn thấy hiệu quả rõ ràng. Nếu thiếu sự dũng cảm và quyết tâm, doanh nghiệp có thể bỏ lỡ những cơ hội tạo ra bước ngoặt.

Tuy nhiên, theo ông, sự dũng cảm cần song hành với hiểu biết và năng lực quản trị. Doanh nhân phải biết cân nhắc mức độ rủi ro, trao đổi với những người có kinh nghiệm và sử dụng kiến thức quản lý để đưa ra quyết định phù hợp. Đó cũng là lý do những không gian kết nối, chia sẻ chuyên môn giữa các doanh nghiệp ngày càng có ý nghĩa.