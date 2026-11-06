'Shark' Thủy và 28 đồng phạm sắp hầu tòa trong vụ lừa đảo hơn 8.459 tỷ đồng

Hai bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy (bên trái) và Đặng Văn Hiển (Ảnh: Bộ Công an).

Theo đó, các bị cáo trong vụ án sẽ bị đưa ra xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame) và Nguyễn Mạnh Phú (Kế toán trưởng Công ty Egame) bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Đưa hối lộ” .

Bị cáo Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Nhận hối lộ” .

Với 26 bị cáo còn lại, cùng bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nâng khống vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng để huy động vốn

Theo cáo trạng truy tố, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.

Theo đó, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame), Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup (từ 32 tỷ đồng, tương đương 32 triệu cổ phần, lên 962,5 tỷ đồng tương đương 962,5 triệu cổ phần).

Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame) hướng dẫn, chỉ đạo 23 quản lý và các nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần; chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán Công ty Egame) để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý, sử dụng tiền sai mục đích.

Với những thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ năm 2015 - 2023, bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.

Dùng tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trướ

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Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy là chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Với các bị cáo: Đặng Văn Hiển, Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ, Nguyễn Thị Hoài Hương, cơ quan công tố đánh giá là đồng phạm với Nguyễn Ngọc Thủy chiếm đoạt số tiền hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 người bị hại.

Trong đó, Đặng Văn Hiển thực hiện nâng khống phần vốn góp của Công ty Egame tại Công ty Egroup, chỉ đạo nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng, đưa thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần; Nguyễn Mạnh Phú, thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup, quản lý, phân công nhiệm vụ cho Nguyễn Thị Hoài Hương và các nhân viên kế toán thực hiện tiếp nhận, quản lý tiền chuyển nhượng cổ phần;

Phạm Thị Thanh Thọ thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup; Nguyễn Thị Hoài Hương thực hiện tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền chuyển nhượng cổ phần theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy.

Với nhóm 23 bị cáo là quản lý kinh doanh Công ty Egame, Viện kiểm sát xác định, theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển, các bị cáo đã trực tiếp thực hiện và hướng dẫn nhân viên trong nhóm quảng bá hình ảnh Công ty Egroup, tìm kiếm, mời chào khách hàng đầu tư mua cổ phần.

Theo cơ quan tố tụng, từ năm 2021, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng tiền đầu tư không đúng mục đích huy động, chủ yếu sử dụng tiền đầu tư của người sau trả cho người trước, nhưng các bị cáo vẫn kêu gọi khách hàng đầu tư mua cổ phần.

Cũng theo cơ quan tố tụng, hành vi của 23 bị cáo đã đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Ngọc Thủy chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Dự kiến, phiên tòa xét xử sẽ diễn ra trong 2 tuần.