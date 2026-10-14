Shark Thủy dùng tiền, vàng lôi kéo nhà đầu tư thế nào?

Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) với cáo buộc chỉ đạo phát hành, chuyển nhượng cổ phần không có thật, qua đó chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup (Công ty Egroup) được thành lập năm 2008, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Nguyễn Ngọc Thủy giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Egroup hoạt động theo mô hình hệ sinh thái, gồm công ty mẹ và các công ty con do Nguyễn Ngọc Thủy sở hữu, chỉ đạo, điều hành. Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame (Công ty Egame) được thành lập năm 2014, do Thủy giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, có nhiệm vụ chính là trung gian huy động vốn thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup.

Nguyễn Ngọc Thủy khi bị bắt (Ảnh: Bộ Công an).

Cơ quan công tố xác định, với mục đích huy động tiền để trả nợ, phục vụ nhu cầu cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã đưa ra chủ trương sử dụng pháp nhân Egame để kêu gọi người dân đầu tư mua cổ phần Egroup.

Đồng thời, Thủy chỉ đạo nhân viên nâng khống vốn điều lệ, tạo doanh thu khống nhằm xây dựng hình ảnh doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả và tiềm lực tài chính mạnh.

Từ năm 2015 - 2023, Egame được sử dụng để tư vấn, giới thiệu và quảng bá Egroup như một doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực giáo dục, đang mở rộng đầu tư và có nhu cầu huy động vốn.

Theo cáo trạng, dù không có đủ tài sản và năng lực tài chính, Nguyễn Ngọc Thủy vẫn chỉ đạo các công ty trong hệ sinh thái, gồm Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax và Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten, liên tục thuê mặt bằng, mở khoảng 130 trung tâm tiếng Anh và trường mầm non Steame trên cả nước, thuê giáo viên trong và ngoài nước tổ chức giảng dạy.

Các cơ sở giáo dục này vừa tạo nguồn thu chủ lực, vừa góp phần quảng bá hình ảnh hệ sinh thái, thu hút sự quan tâm của người dân và tạo niềm tin cho những người có nhu cầu đầu tư.

Để phục vụ việc huy động vốn, ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú - Giám đốc Tài chính Egroup, Kế toán trưởng Egame và Phạm Thị Thanh Thọ - Kế toán trưởng Egroup, thực hiện việc nâng khống vốn điều lệ Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962 tỷ đồng; đồng thời tạo doanh thu khống, chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm thể hiện doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hiệu quả và lợi nhuận cao.

Thủy còn chỉ đạo Đặng Văn Hiển - Trưởng ban Quan hệ cổ đông Egame, phụ trách bộ phận kinh doanh, xây dựng kế hoạch huy động vốn, quảng bá các dự án giáo dục, lập bảng tính lợi nhuận và tổ chức tập huấn nhân viên chào mời nhà đầu tư.

Nhân viên được hướng dẫn giới thiệu việc mua cổ phần Egroup như một hình thức đầu tư an toàn, với lợi nhuận cam kết từ 15-20%/năm. Các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý và thỏa thuận hợp tác chiến lược được soạn theo mẫu, trong đó Egame cam kết mua lại cổ phần sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần, so với giá chuyển nhượng ban đầu 38.000 đồng/cổ phần. Nhà đầu tư đồng thời ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cổ đông cho Nguyễn Ngọc Thủy.

Theo cơ quan công tố, nhân viên kinh doanh được hưởng hoa hồng bằng 5% số tiền khách hàng đầu tư, gồm 2% bằng cổ phần Egroup và 3% bằng tiền, nhưng được khuyến khích quy đổi thành cổ phần.

Để tạo lòng tin, thời gian đầu, những khách hàng đầu tư số tiền nhỏ, trong thời hạn ngắn từ 3-6 tháng, được thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi đúng hạn, thậm chí được tặng tiền, vàng vào dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, tiền dùng để thanh toán thực chất được lấy từ nguồn vốn của những nhà đầu tư khác.

Khi đã tin tưởng, nhiều người tiếp tục đầu tư số tiền lớn hơn, đồng thời giới thiệu người thân, bạn bè tham gia. Đến hạn thanh toán, nhân viên tìm cách kéo dài thời gian, khuyến khích khách hàng tái đầu tư.

Số tiền chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng không còn khả năng chi trả

Cáo trạng xác định, từ năm 2021 - 2023, hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup gặp nhiều khó khăn. Các dự án đầu tư không đạt hiệu quả, nhiều trung tâm tiếng Anh và trường mầm non đóng cửa, trong khi áp lực trả lãi ngày càng lớn, nguồn tiền huy động mới không đủ thanh toán các hợp đồng đến hạn.

Trước tình hình này, Nguyễn Ngọc Thủy bị cáo buộc chỉ đạo 23 quản lý phụ trách nhân viên kinh doanh áp dụng phương thức lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước. Cụ thể, khi huy động được tiền từ khách hàng mới, nhân viên được sử dụng 70% số tiền để thanh toán cho các khách hàng cũ do mình quản lý, 30% còn lại nộp về công ty.

Theo cáo trạng, các nhân viên kinh doanh trong giai đoạn này đều biết tiền huy động được sử dụng để trả cho những người đầu tư trước, không được sử dụng đúng mục đích đầu tư vào hoạt động giáo dục như đã quảng bá.

Ngoài ra, Nguyễn Ngọc Thủy còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản cá nhân nhận tiền mua cổ phần, sau đó chuyển cho Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán tổng hợp Egame, cùng bộ phận kế toán để theo dõi, quản lý riêng và sử dụng theo chỉ đạo.

Cơ quan công tố xác định, trong số cổ phần được chuyển nhượng, có 3,2 triệu cổ phần theo vốn điều lệ Egroup được chuyển cho 60 người bị hại, với tổng dư nợ gốc hơn 87 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc chuyển nhượng không được thực hiện đầy đủ thủ tục, không điều chỉnh danh sách cổ đông và thay đổi người sở hữu. Số cổ phần này vẫn thuộc sở hữu của Nguyễn Ngọc Thủy, Egame và các cổ đông được nhờ đứng tên.

Đáng chú ý, 10.123 người mua cổ phần không được ghi nhận là cổ đông. Tổng cộng gần gần 225.000.000 cổ phần được chuyển nhượng theo hơn 26.000 hợp đồng và thỏa thuận hợp tác chiến lược bị xác định là cổ phần không có thật.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy bị cáo buộc chỉ đạo thực hiện hơn 26.000 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không có thật cho 10.123 người, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8.459 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, số tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trong báo cáo thuế và báo cáo tài chính để báo cáo cơ quan chức năng.

Từ năm 2021, Thủy bị cáo buộc chỉ đạo sử dụng 70% tiền thu từ các nhà đầu tư mới để trả cho những người đầu tư trước nhằm tránh bị phát hiện; 30% còn lại được dùng để trả các khoản nợ ngân hàng, nợ vay cá nhân, tiền thuê mặt bằng và chuyển vào các doanh nghiệp do Thủy sở hữu cổ phần hoặc nhờ người khác đứng tên, qua đó làm tăng phần vốn sở hữu của cá nhân.

Cơ quan công tố xác định, toàn bộ số tiền hơn 8.459 tỷ đồng dư nợ gốc đã được Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng hết, khiến Egroup và các công ty trong hệ sinh thái mất cân đối tài chính, không còn khả năng thanh toán.

Trên cơ sở kết quả điều tra, Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Ngọc Thủy cùng các bị can liên quan trước TAND Tp.Hà Nội để xét xử theo quy định pháp luật.