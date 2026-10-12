'Shark' Thủy chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng bằng mánh 'thổi vốn' tăng hơn 300%

Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao vừa ra thông báo cơ quan tố tụng này đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thuỷ (tức "Shark" Thủy) và đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ‘Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”

Vụ án "Shark" Thủy được khởi tố tháng 3-2024 và cơ quan điều tra ra kết luận điều tra lần đầu vào tháng 11-2025. Ngày 17-12-2025, Viện kiểm sát ban hành bản cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ, đồng thời chuyển hồ sơ tới TAND TP Hà Nội. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án sau đó được trả lại Viện kiểm sát nhằm điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm một số tình tiết.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy, tức "Shark" Thủy.

Tại cáo trạng ban hành tháng 12-2025, Viện kiểm sát xác định, Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982, ở Hà Nội, Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc các Công ty Egroup và Egame) đã lừa đảo bằng thủ đoạn huy động vốn và chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại.

Sau khi điều tra bổ sung, các con số nêu trên đều tăng lên với số tiền các bị hại bị chiếm đoạt là hơn 8.459 tỷ đồng và số bị hại tăng lên con số 10.123 người.

Kết quả điều tra bổ sung cho thấy, từ năm 2014, để có tiền trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo nhân viên tăng khống vốn điều lệ Công ty Egroup, sau đó chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Cụ thể, Thủy chỉ đạo các cấp dưới là kế toán nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên hơn 962 tỷ đồng. Các bị can còn tạo doanh thu khống bằng khoảng 70% doanh thu hằng năm để xây dựng hình ảnh doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao nhằm thu hút đầu tư.

Cùng với mánh khóe nêu trên, "Shark" Thủy chỉ đạo bộ phận kinh doanh xây dựng kế hoạch huy động vốn; Lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về các dự án trường học, hiệu quả kinh doanh, bảng biểu tính % lợi nhuận khi đầu tư; Tổ chức tập huấn cho bộ phận kinh doanh chào mời, lôi kéo người dân trực tiếp đến Công ty Egroup, Công ty Egame tham quan thực tế, tìm hiểu mô hình hoạt động, kêu gọi ký hợp đồng mua cổ phần của Egroup.

Sau khi thuyết phục được các nhà đầu tư, Nguyễn Ngọc Thủy ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Biên bản thanh lý, Thỏa thuận hợp tác chiến lược theo mẫu.

Nội dung chính của hợp đồng là Nguyễn Ngọc Thủy chuyển nhượng cho nhà đầu tư cổ phần Công ty Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau 1 năm với giá 42.000 đồng/cổ phần; Nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho Thủy.

Để thu hút người mua cổ phần, "Shark" Thủy cho nhân viên kinh doanh giới thiệu khách hàng mua cổ phần được hưởng hoa hồng 5% số tiền đầu tư mua cổ phần, gồm 2% bằng cổ phần Công ty Egroup và 3% bằng tiền mặt nhưng được khuyến khích quy đổi thành cổ phần.

Từ năm 2021 đến 2023, các trung tâm Tiếng Anh, trường mầm non trong hệ sinh thái của Thủy lần lượt đóng cửa, số lượng khách hàng mới ít, nguồn tiền thu vào không đủ để chi trả cho các hợp đồng đến hạn.

Nguyễn Ngọc Thủy vì thế chỉ đạo 23 Quản lý, nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh nội dung: Khi nhân viên mời gọi được khách hàng đầu tư sẽ được sử dụng 70% số tiền huy động của khách hàng mới để trả cho các khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý, còn lại 30% nộp về công ty.

Cơ quan tố tụng cho rằng, nhân viên kinh doanh giai đoạn này đều biết huy động vốn để lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, không đầu tư cho hoạt động kinh doanh giáo dục, tiền nhận từ nhà đầu tư không sử dụng đúng mục đích huy động.

Tài liệu tố tụng xác định, thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.123 bị hại số tiền hơn 8.459 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền này được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trên Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính để báo cáo các cơ quan chức năng. Đến nay, Công ty Egroup và Công ty Egame mất cân đối tài chính, không có khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.