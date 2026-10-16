Shark Thủy chỉ đạo dùng hơn 8.459 tỷ đồng tiền lừa đảo vào việc gì?

Như VietNamNet đã thông tin, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame) cùng các đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Theo cáo buộc, Shark Thủy giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, cùng các đồng phạm chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống.

Để “hút” tiền của các nhà đầu tư, ông Thủy dù không có tài sản, năng lực tài chính nhưng vẫn chỉ đạo các công ty trong hệ sinh thái là Công ty CP Anh ngữ Apax, Công ty CP Phát triển Giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh, trường học mầm non Steame trên phạm vi cả nước, thuê giáo viên trong và ngoài nước tổ chức giảng dạy để thu hút sự quan tâm, chú ý của người dân.

Đây là các công ty góp nguồn thu chủ lực từ hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, là mô hình kinh doanh giáo dục được Shark Thủy sử dụng để quảng bá hình ảnh, lôi kéo nhà đầu tư.

Tiếp đó, Shark Thủy chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi sai phạm nhằm huy động tiền thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy

Cụ thể, ông Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup) nâng khống vốn điều lệ, cổ phần Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng; tạo doanh thu khống (khoảng 70% doanh thu hằng năm) để xây dựng hình ảnh Công ty Egroup hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, có hiệu quả cao nhằm thu hút đầu tư.

Shark Thủy chỉ đạo lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về các dự án trường học, hiệu quả kinh doanh, bảng biểu tính % lợi nhuận khi đầu tư; tổ chức tập huấn cho bộ phận kinh doanh chào mời, lôi kéo người dân đến Công ty Egroup, Công ty Egame tham quan thực tế, tìm hiểu mô hình hoạt động, kêu gọi ký hợp đồng mua cổ phần Công ty Egroup, góp vốn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh giáo dục với lợi nhuận cao từ 15-20%/năm…

Cáo trạng xác định có hơn 3,2 triệu cổ phần theo vốn điều lệ Công ty Egroup được chuyển nhượng cho 60 người bị hại, với tổng dư nợ gốc là hơn 87 tỷ đồng.

Shark Thủy chỉ đạo chuyển nhượng cổ phần nhưng không làm thủ tục chuyển nhượng, điều chỉnh danh sách cổ đông, thay đổi người sở hữu cổ phần nên 3,2 triệu cổ phần trên vẫn thuộc sở hữu của ông Thủy, Công ty Egame và các cổ đông do ông Thủy nhờ đứng tên.

Bên cạnh đó, 10.123 bị hại mua cổ phần nhưng không được ghi nhận là cổ đông. Toàn bộ 224 triệu cổ phần chuyển nhượng cho 10.123 bị hại theo 26.354 hợp đồng, thỏa thuận hợp tác chiến lược là cổ phần không có thật.

Mất cân đối tài chính

Với phương thức, thủ đoạn trên, từ năm 2015 - 2023, Shark Thủy đã chỉ đạo thực hiện 26.354 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không có thật cho 10.123 người bị hại, chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng.

Số tiền thu từ việc chuyển nhượng cổ phần được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trên báo cáo thuế, báo cáo tài chính.

Từ năm 2021, Shark Thủy chỉ đạo sử dụng 70% số tiền chuyển nhượng cổ phần của khách hàng sau trả cho khách hàng trước nhằm tránh bị phát hiện. 30% còn lại được sử dụng để trả nợ (nợ ngân hàng, nợ vay cá nhân, tiền thuê mặt bằng...) và chuyển vào các doanh nghiệp do Shark Thủy sở hữu cổ phần hoặc nhờ người khác sở hữu cổ phần để nâng vốn sở hữu của cá nhân ông Thủy.

Theo cơ quan chức năng, đối với số tiền hơn 8.459 tỷ đồng dư nợ gốc, Shark Thủy đã chỉ đạo sử dụng hết, Công ty Egroup và các công ty trong hệ sinh thái mất cân đối tài chính, không có khả năng thanh toán.

Tổng dư nợ thực tế của các hợp đồng hiện nay là hơn 15.189 tỷ đồng, gồm: nợ gốc hơn 8.459 tỷ đồng, nợ lãi hơn 6.729 tỷ đồng.