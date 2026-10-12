Shark Thủy bị truy tố vì chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng

Trong đó, bị can Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Mạnh Phú (GĐ Tài chính Cty Egroup, kế toán trưởng Cty Egame) đều bị truy tố về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Cty Nhất Trần), bị truy tố về tội Nhận hối lộ. 26 bị can còn lại, chủ yếu là kế toán và quản lý kinh doanh của Egame bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, hồi tháng 8 vừa qua, VKSND tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ một số nội dung như: Tổng số bị hại và tổng trị giá tài sản bị chiếm đoạt; số tiền chiếm đoạt của từng bị hại; số tiền mỗi bị can phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra bổ sung xác định, từ năm 2014, do cần tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, Shark Thủy đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Cty Egroup) nâng khống vốn điều lệ của Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Việc này giúp Cty Egroup tạo doanh thu khống (khoảng 70% doanh thu hàng năm) để xây dựng hình ảnh Egroup hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao nhằm thu hút được nhiều tiền của nhà đầu tư.

Dù không có tài sản hay năng lực tài chính, Nguyễn Ngọc Thủy vẫn chỉ đạo Cty cổ phần Anh ngữ Apax và Cty cổ phần Phát triển giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh và trường mầm non Steame trên toàn quốc. Các đơn vị thuê giáo viên trong và ngoài nước tổ chức giảng dạy nhằm tạo sự chú ý, thu hút người dân.

Nhân viên kinh doanh sau đó được tập huấn chào mời, đưa người dân đến Egroup, Egame tham quan thực tế, tìm hiểu mô hình hoạt động và mời ký hợp đồng mua cổ phần. Theo kết luận, nhà đầu tư được giới thiệu việc đầu tư vào lĩnh vực giáo dục có thể mang lại lợi nhuận ổn định 15-20% mỗi năm.

Sau khi thuyết phục được khách hàng, Shark Thủy ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý và thỏa thuận hợp tác chiến lược theo mẫu. Các văn bản thể hiện bị can Thủy chuyển nhượng cổ phần Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần và cam kết sau một năm sẽ mua lại với giá 42.000 đồng/cổ phần.

Thời gian đầu, khi lượng khách hàng và số tiền huy động chưa lớn, các khoản đến hạn vẫn được thanh toán. Tuy nhiên, sau đó các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non trong hệ sinh thái Egroup lần lượt đóng cửa, lượng khách hàng mới giảm khiến nguồn tiền thu vào không còn đủ thanh toán các hợp đồng đến hạn.

Khi nguồn tiền thu về không còn đủ để thanh toán các hợp đồng đến hạn, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo 23 quản lý, trưởng nhóm phụ trách 341 nhân viên kinh doanh lấy tiền của khách hàng mới để trả cho người cũ. Theo đó, 70% số tiền huy động từ khách hàng mới được dùng để thanh toán cho những nhà đầu tư cũ còn dư nợ, 30% còn lại nộp về Cty.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền huy động trên không được đầu tư vào hoạt động kinh doanh giáo dục, cũng không được sử dụng đúng mục đích huy động vốn. Dòng tiền này được quản lý, theo dõi riêng, không hạch toán vào báo cáo thuế và báo cáo tài chính gửi cơ quan chức năng.

Đến khi vụ án bị phát hiện, Egroup và Egame đã mất cân đối tài chính, không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.

Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Ngọc Thủy giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can đã cùng các đồng phạm chiếm đoạt của 10.123 bị hại với tổng giá trị tài sản hơn 8.459 tỷ đồng./.