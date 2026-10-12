Shark Thủy bị truy tố do lừa đảo 10.123 nhà đầu tư

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup và Egame, cùng Nguyễn Mạnh Phú, Kế toán trưởng Egame, bị truy tố về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội Nhận hối lộ. 26 bị can còn lại, gồm các nhân sự kế toán, quản lý kinh doanh của Egame, bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy. Ảnh: Bộ Công an

Đây là lần thứ hai Shark Thủy bị VKSND Tối cao truy tố trong vụ án này, sau quá trình điều tra bổ sung.

Đáng chú ý, số bị hại được xác định tăng thêm 60 người, từ 10.063 lên 10.123 người. Tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt cũng tăng từ hơn 7.677 tỷ đồng lên hơn 8.459 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 782 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, ông Thủy cần tiền trả nợ, chi tiêu cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup nên chỉ đạo nhân viên nâng khống vốn điều lệ, sau đó chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Dưới sự chỉ đạo của ông Thủy, vốn điều lệ Egroup được nâng khống từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Doanh thu của công ty cũng bị tạo khống, chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm xây dựng hình ảnh doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, kinh doanh đa ngành nghề và có lợi nhuận cao để thu hút vốn đầu tư.

Trong giai đoạn 2015-2023, thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống, ông Thủy cùng các đồng phạm bị xác định đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.

Số tiền này được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trong báo cáo thuế và báo cáo tài chính để báo cáo cơ quan chức năng. Đến nay, Tập đoàn Egroup và Công ty Egame mất cân đối tài chính.

Trong vụ án, Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Egroup, kế toán trưởng Egame, bị xác định đã nhận chỉ đạo của ông Thủy, cùng Phạm Thị Thanh Thọ, kế toán trưởng Egroup, thực hiện việc nâng khống vốn điều lệ và cổ phần của tập đoàn.

Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Egroup, phụ trách bộ phận kinh doanh, xây dựng kế hoạch huy động vốn, lập chương trình quảng cáo, tiếp thị các dự án trường học và phương án tính lợi nhuận đầu tư. Ông Hiển còn tổ chức tập huấn nhân viên kinh doanh để chào mời, vận động người dân đến tham quan mô hình hoạt động của doanh nghiệp và ký hợp đồng mua cổ phần.

Theo cáo trạng, dưới sự chỉ đạo của ông Thủy và ông Hiển, nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh đưa ra thông tin gian dối về hoạt động đầu tư và phương án kinh doanh có lợi nhuận cao, khiến nhiều người tin tưởng mua cổ phần khống, sau đó bị chiếm đoạt tiền.