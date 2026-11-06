Shark Thủy bị đưa ra xét xử theo trình tự sơ thẩm

Trong số 29 bị cáo bị đưa ra xét xử, ngoài Shark Thủy còn có các bị cáo: Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, kế toán trưởng Công ty Egame); Phạm Thị Thanh Thọ (kế toán trưởng Công ty Egroup); Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông); Nguyễn Thị Hoài Hương (kế toán Công ty Egame); Tống Thị Kim Liên (Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần)

Có 23 bị cáo là quản lý kinh doanh Công ty Egame cũng bị đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thẩm phán Phạm Năng Thành ngồi ghế chủ tọa. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 14/12.

Theo cáo buộc, từ năm 2014, Shark Thủy cần tiền trả nợ, chi tiêu cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup nên chỉ đạo nhân viên nâng khống vốn điều lệ, sau đó chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị cáo buộc phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nhà đầu tư. Ảnh: TL

Dưới sự chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy, vốn điều lệ Egroup được nâng khống từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Doanh thu của công ty cũng bị tạo khống, chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm xây dựng hình ảnh doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, kinh doanh đa ngành nghề và có lợi nhuận cao để thu hút vốn đầu tư.

Trong giai đoạn 2015-2023, thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống, Shark Thủy cùng các đồng phạm bị xác định đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.

Số tiền này được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trong báo cáo thuế và báo cáo tài chính để báo cáo cơ quan chức năng. Đến nay, Tập đoàn Egroup và Công ty Egame mất cân đối tài chính.

Cáo buộc cho rằng, Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Egroup, kế toán trưởng Egame đã nhận chỉ đạo của Shark Thủy, cùng Phạm Thị Thanh Thọ, kế toán trưởng Egroup nâng khống vốn điều lệ và cổ phần của tập đoàn.

Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Egroup, phụ trách bộ phận kinh doanh, xây dựng kế hoạch huy động vốn, lập chương trình quảng cáo, tiếp thị các dự án trường học và phương án tính lợi nhuận đầu tư. Ông Hiển còn tổ chức tập huấn nhân viên kinh doanh để chào mời, vận động người dân đến tham quan mô hình hoạt động của doanh nghiệp và ký hợp đồng mua cổ phần.

Dưới sự chỉ đạo của Shark Thủy và ông Hiển, nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh đưa ra thông tin gian dối về hoạt động đầu tư và phương án kinh doanh có lợi nhuận cao, khiến nhiều người tin tưởng mua cổ phần khống, sau đó bị chiếm đoạt tiền.

341 nhân viên của Shark Thủy không bị xem xét trách nhiệm hình sự

Từ cuối năm 2020, ông Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo huy động tiền của khách hàng sau trả cho khách hàng trước, nhưng các nhân viên vẫn tham gia kêu gọi khách hàng mua cổ phần.

Từ năm 2021-2023, 341 nhân viên đã huy động hơn 2.308 tỷ đồng của 3.000 khách hàng. Kết quả điều tra xác định, 341 nhân viên này là người làm công hưởng lương, thực hiện hành vi sai phạm theo chỉ đạo của Shark Thủy với mục đích kêu gọi đầu tư để được hưởng tiền hoa hồng (giai đoạn 2021-2023, nhân viên kinh doanh không có lương, chỉ được nhận tiền hoa hồng khi khách ký hợp đồng).

Theo VKSND Tối cao, quá trình điều tra, 341 nhân viên này đã tự nguyện nộp lại hơn 33 tỷ đồng trong số hơn 77 tỷ đồng tiền hoa hồng đã nhận trong giai đoạn 2021-2023.

Vì vậy, việc CQĐT vận dụng Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao để phân hóa, không xem xét trách nhiệm hình sự đối với các nhân viên này là có căn cứ.