Shark Thủy bị đề nghị truy tố, công bố danh sách 10.100 bị hại

Ngày 22/9, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (trái) và Đặng Văn Hiển. (Ảnh: Bộ Công an).

Đồng thời, Cục C03 đã ban hành kết luận điều tra bổ sung và đề nghị truy tố 29 bị can về nhóm ba tội danh gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, quy định tại Điều 174, Điều 364 và Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cùng ngày, cơ quan điều tra ban hành thông báo gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng công bố danh sách 10.100 người được xác định là bị hại của vụ án với tổng số tiền giá trị đầu tư theo khai báo là trên 1.250 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 3/2024, cơ quan điều tra khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup) và Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đầu tháng 12/2024, C03 khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy thêm tội Đưa hối lộ, quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 25/8, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, lệnh khám xét đối với 23 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vai trò đồng phạm với Shark Thủy.

Theo cáo buộc, từ năm 2015 - 2023, ông Thủy và đồng phạm sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối.

Cụ thể, các bị can dùng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch: Bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.