Shark Bình xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ lừa đảo tiền số AntEx

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech) và 12 bị can khác.

Trong đó, Shark Bình bị đề nghị truy tố về 3 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 5/2021, Shark Bình cùng một số người góp vốn xây dựng, phát triển dự án tiền số AntEx nhằm huy động tiền từ các nhà đầu tư.

Nhóm phát triển thống nhất góp vốn ban đầu 5 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Hòa Bình góp 2 tỷ đồng, tương đương 40% vốn. Cơ quan điều tra xác định ông Bình giữ vai trò chỉ đạo, chi phối và quyết định toàn bộ quá trình đầu tư, phát triển dự án.

Shark Bình thời điểm chưa bị khởi tố.

Để huy động vốn, nhóm phát triển AntEx đưa ra bản cáo bạch, công bố chính sách phát triển dự án và tổ chức bán token cho nhà đầu tư. Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, dự án tổ chức 4 đợt bán token, thu về tổng cộng 4,5 triệu USDT, tương đương hơn 101,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhiều sản phẩm của dự án không được phát triển theo đúng lộ trình đã công bố. Kết quả đối chiếu giữa bản cáo bạch và dữ liệu thực tế cho thấy AntEx chỉ hoàn thành khoảng 15% tổng kế hoạch đề ra, phần lớn hạng mục chưa được triển khai hoặc không có dấu hiệu hoạt động thực tế theo cam kết.

Đến tháng 5/2022, Nguyễn Hòa Bình và các thành viên góp vốn thống nhất rút tiền từ ví tổng chứa USDT của nhà đầu tư, chuyển sang ví điện tử, quy đổi thành tiền Việt Nam để phân chia.

Trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã đăng báo tìm bị hại của vụ án nhưng đến thời điểm ban hành kết luận điều tra mới tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư, với số tiền thiệt hại tạm ước tính khoảng 67 tỷ đồng.

Trong số này, cơ quan điều tra đã làm việc, ghi lời khai của 29 nhà đầu tư. Những người này đề nghị làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng liên quan, đồng thời yêu cầu trả lại tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 53 tỷ đồng.

Đối với 17 trường hợp còn lại, cơ quan điều tra đã liên hệ, mời đến làm việc nhưng những người này chưa đến cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.

Như vậy, số tiền hơn 101,7 tỷ đồng thu được từ việc bán token AntEx và số tiền thiệt hại khoảng 67 tỷ đồng theo đơn trình báo của 46 nhà đầu tư là hai khoản được xác định trên những cơ sở khác nhau.

Theo kết luận điều tra, Shark Bình đã có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Bình thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tích cực hợp tác và có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả. Bị can được đánh giá có nhân thân, lý lịch tốt, phạm tội lần đầu và tích cực tham gia hoạt động xã hội.

Cũng theo kết luận, Shark Bình cùng 12 đồng phạm và gia đình của họ đã nộp tổng số hơn 25,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Đây là vụ án thứ 2 Shark Bình bị xử lý hình sự. Trong vụ án liên quan đường dây lừa đảo ngoại hối của Phó Đức Nam (Mr Pips), Shark Bình đã bị truy tố về tội Rửa tiền và sẽ bị xét xử vào ngày 26/10 tới.