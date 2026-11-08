Shark Bình xác định sẽ 'tù lâu án dài' và nêu lý do lạc quan

Tại phần đối đáp ngày 8/1, Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) nhấn mạnh những rủi ro của hoạt động công nghệ, viện kiểm sát xác định trách nhiệm hình sự của ông xuất phát từ những hành vi cụ thể trong quá trình Ngân Lượng cung cấp dịch vụ thanh toán cho hệ thống của Mr Pips.

Theo cáo buộc, từ tháng 6/2020, sau khi nhận được các công văn của cơ quan công an đề nghị xác minh những ví điện tử liên quan đến các sàn giao dịch, Shark Bình biết nhóm sàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo duy trì dịch vụ để tiếp tục thu phí.

Ông còn bị cáo buộc chỉ đạo hai cấp dưới phối hợp với phía các sàn cung cấp dữ liệu giao dịch không đúng thực tế để trả lời cơ quan công an. Viện kiểm sát cáo buộc có 232 bị hại chuyển gần 319 tỉ đồng qua các ví Ngân Lượng để nạp vào hệ thống giao dịch của nhóm Mr Pips.

Trong phần tranh luận trước đó, luật sư Lê Văn Thiên, người bảo vệ quyền lợi cho 8 bị hại, cho rằng mức án này chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi và trách nhiệm của bị cáo, đề nghị tăng lên 10-12 năm tù.

Đối đáp lại, Shark Bình nói ngay từ khi làm việc với cơ quan điều tra, ông đã xác định tinh thần “nhận hết, khai tất”, thậm chí khai nhận cả những việc mà bản thân cho rằng nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của mình. Theo bị cáo, quá trình luận tội chưa đánh giá đầy đủ những tình tiết giảm nhẹ cho nhóm Ngân Lượng.

Shark Bình cũng cho rằng trong quá trình cung cấp dịch vụ, Ngân Lượng nhiều lần yêu cầu bảo vệ quyền lợi khách hàng, giải quyết khiếu nại. Khi số lượng phản ánh tăng cao, doanh nghiệp đã chặn, ngừng cung cấp dịch vụ cho các sàn liên quan.

Nhắc lại đề nghị tăng án của luật sư phía bị hại, Shark Bình đặt vấn đề nếu một bị cáo đã tích cực khắc phục hậu quả nhưng vẫn bị đề nghị hình phạt nặng hơn mức viện kiểm sát đưa ra, liệu có còn khuyến khích được những người khác tự nguyện bồi thường. “Đã khắc phục rồi còn bị đề nghị nặng hơn”, bị cáo Bình bày tỏ lo ngại điều này có thể đi ngược tinh thần khuyến khích khắc phục hậu quả trong các vụ án kinh tế.

Không dừng lại ở việc tranh luận về mức án, Shark Bình còn chủ động giãi bày về thái độ của mình trong những ngày hầu tòa. “Có lẽ luật sư và các bị hại không hài lòng thái độ của bị cáo khi ra tòa, có lẽ hơi lạc quan, thậm chí có phần hơi tươi tắn”, ông Bình nói.

Theo bị cáo, phía sau vẻ ngoài ấy là hơn một năm bị tạm giam với đủ những cảm xúc “hỉ nộ ái ố”, từ thất vọng, chán nản đến căng thẳng, mệt mỏi. Shark Bình nói khi bước ra phiên tòa, ông đã chuẩn bị tâm lý phải chịu hình phạt tù kéo dài. “Đằng nào cũng xác định tù lâu án dài, thì bây giờ đi tù rồi cũng chẳng có gì để mất ngoài còn mỗi cái tinh thần”, bị cáo giãi bày.