Shark Bình và cú trượt dài từ thương trường đến vòng lao lý

Ngày 26/10, tại phiên tòa sơ thẩm, xuất hiện tại TAND TP Hà Nội với tư cách bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng, Shark Bình mặc sơ mi lịch sự, gương mặt gầy sạm so với hình ảnh thường thấy trên truyền hình. Dù hai tay bị còng, bị cáo vẫn nở nụ cười trước ống kính phóng viên.

Trong những ngày xét xử, Nguyễn Hòa Bình giữ thái độ bình tĩnh khi trả lời HĐXX. Bị cáo khai từng thành lập, quản lý khoảng 40 công ty trong lĩnh vực công nghệ, trong đó có Công ty Ngân Lượng.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarket của Phó Đức Nam có dấu hiệu phạm tội, đang bị công an xác minh, điều tra.

Tuy nhiên, để tiếp tục hưởng phí giao dịch, Shark Bình bị cáo buộc chỉ đạo hai nhân viên duy trì hoạt động chăm sóc khách hàng cho các ví Ngân Lượng của những sàn này.

Ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên trao đổi với Phó Đức Nam và những người làm việc tại các sàn để thống nhất cách làm giả dữ liệu, cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an nhằm cản trở việc xác minh dòng tiền.

Từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển tổng cộng hơn 318 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng.

Nguyễn Hòa Bình tại tòa. Ảnh: CTV

Tại tòa, Shark Bình khai khi lượng nhà đầu tư trên các sàn của Phó Đức Nam tăng lên, doanh nghiệp của Nam trở thành khách hàng lớn của Ngân Lượng và được chăm sóc theo chế độ đặc biệt.

Khi được hỏi về hành vi của mình, Nguyễn Hòa Bình thừa nhận cáo buộc và nói: “Nếu không làm thì các bị cáo đã không có ngày hôm nay”.

Thẩm phán Trần Nam Hà đặt câu hỏi liệu nếu không hỗ trợ Mr Pips, các bị cáo có thể ngăn chặn hành vi phạm tội của người này hay không. Shark Bình thừa nhận điều đó là đúng.

“Bị cáo nhận thức rõ trách nhiệm của mình. Bị cáo tự nhủ dám làm, dám chịu, hoan hỉ đón nhận. Bị cáo chấp nhận mọi hình phạt do hành vi của mình gây ra…”, ông Bình trình bày.

Bị cáo buộc thêm ba tội danh trong vụ án Antex

Tại phiên tòa, Shark Bình khai đã thành lập, quản lý khoảng 40 công ty nên không thể trực tiếp theo sát mọi hoạt động, chủ yếu đưa ra chủ trương và định hướng điều hành.

Một trong số đó là Công ty CP Tập đoàn NextLand, doanh nghiệp liên quan dự án tiền số Antex.

Trong vụ án khác, Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc với vai trò Chủ tịch HĐQT NextLand đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát triển dự án Antex.

Theo cáo buộc, tổng số tiền thu về trên ví tổng của dự án là 4,5 triệu USDT, tương đương 4,5 triệu USD, quy đổi theo tỷ giá thấp nhất năm 2021 là hơn 101 tỷ đồng.

Ngoài tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Bình còn bị cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Như vậy, ngoài vụ án liên quan đường dây của Mr Pips, Shark Bình còn phải đối mặt với ba tội danh trong vụ án Antex. Từ hình ảnh doanh nhân công nghệ thường xuyên xuất hiện trên các diễn đàn khởi nghiệp, ông hiện vướng vòng lao lý trong hai vụ án khác nhau.